Baru Kebobolan 3 Gol! Persik Kediri Punya Duet Menara Kembar Marcelo Djalo dan Park Jun-heong

Duet bek tengah Persik Kediri, Marcelo Djalo dan Park Jun-heong, menjadi kunci kokohnya pertahanan Macan Putih yang baru kebobolan tiga gol hingga pekan kelima Super League 2026/2027. (Instagram @marceloamadodjalo)
JawaPos.com — Persik Kediri menjadi tim dengan pertahanan terkuat sementara di Super League 2026/2027 setelah hanya kebobolan tiga gol hingga pekan kelima.
Kokohnya lini belakang Macan Putih tidak lepas dari duet bek asing Marcelo Djalo dan Park Jun-heong yang tampil solid, memberikan ketenangan kepada rekan setim, sekaligus menyulitkan penyerang lawan menembus pertahanan.
Kehadiran dua pemain bertubuh jangkung tersebut membawa perubahan penting terhadap kekuatan pertahanan Persik Kediri musim ini.
Meski baru bergabung dan berasal dari negara berbeda, keduanya mampu membangun kerja sama yang membuat barisan belakang Macan Putih semakin sulit ditembus.
Catatan tiga gol yang bersarang di gawang Persik Kediri menjadi bukti awal keberhasilan tim asuhan Marcos Reina dalam menjaga organisasi pertahanan.
Pencapaian tersebut semakin menarik karena duet Marcelo Djalo dan Park Jun-heong tidak membutuhkan waktu lama untuk menemukan chemistry di lapangan.
Baca Juga:Pertahanan Persik Paling Tangguh di Super League, Ini Peran Marcelo Djalo dan Park Jun-heong
Duet Marcelo Djalo dan Park Jun-heong menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Persik Kediri mencatatkan jumlah kebobolan paling sedikit hingga pekan kelima Super League 2026/2027.
Kedua bek tengah tersebut memiliki postur lebih dari 1,90 meter yang memberikan keuntungan ketika menghadapi duel fisik maupun perebutan bola udara.
Tinggi badan keduanya membuat Persik Kediri mempunyai dua menara kembar di jantung pertahanan yang tidak mudah dikalahkan penyerang lawan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022