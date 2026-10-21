Prediksi Susunan Pemain Persija vs Arema FC: Shin Tae-yong Siapkan Komposisi Terbaik

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menghadapi Arema FC pada pekan keenam Super League 2026/2027. Pertandingan ini menjadi momentum Macan Kemayoran untuk kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan pada laga sebelumnya.

Persija menjamu Arema FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10/2026) pukul 19.00 WIB. Macan Kemayoran bertekad memanfaatkan dukungan suporter untuk kembali meraih hasil positif.

Namun, Persija datang dengan modal kurang meyakinkan. Mereka takluk 2-3 dari Persita Tangerang pada pekan kelima, sekaligus mengakhiri catatan empat kemenangan beruntun pada awal musim.

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tim asuhan Shin Tae-yong sebelum menghadapi Singo Edan.

Nadeo Argawinata Pede Persija Bangkit Kiper Persija, Nadeo Argawinata, menegaskan kekalahan dari Persita menjadi bahan evaluasi bagi timnya untuk berbenah sebelum menghadapi Arema FC.

“Pastinya, persiapan dari pemain berjalan baik, khususnya saya pribadi, mengingat kami mendapatkan hasil yang kurang baik pada pekan kemarin. Jadi, secara pribadi maupun tim, kami pasti melakukan evaluasi, tentunya dengan arahan atau instruksi dari pelatih,” kata Nadeo dalam konferensi pers menjelang laga.

Nadeo menyebut para pemain telah mengevaluasi pertandingan sebelumnya dan mempersiapkan hal-hal yang perlu diperbaiki. Dia berharap pembenahan tersebut membuahkan hasil positif saat menghadapi Arema FC.

“Kami semua mengevaluasi pertandingan kemarin dan sudah menyiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi Arema besok. Semoga evaluasi ini dapat membuahkan hasil yang baik pada laga besok,” ujarnya.

Kiper tersebut juga tetap percaya diri meski gawang Persija kebobolan tiga gol saat menghadapi Persita. Menurut dia, hasil terakhir menjadi catatan yang harus diperbaiki, tetapi tidak menghapus modal positif yang telah dibangun tim dalam empat pertandingan sebelumnya.