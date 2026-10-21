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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 21 Oktober 2026 | 17.15 WIB

Arema FC Tak Mau Dipermalukan Persija, Achmad Maulana Ungkap Masalah Krusial

Arema FC berusaha memperbaiki koordinasi antarpemain setelah melewati hasil yang kurang memuaskan. Achmad Maulana Syarif berharap pembenahan tersebut terlihat saat Singo Edan menghadapi Persija Jakarta.(Dok. Arema) - Image

Arema FC berusaha memperbaiki koordinasi antarpemain setelah melewati hasil yang kurang memuaskan. Achmad Maulana Syarif berharap pembenahan tersebut terlihat saat Singo Edan menghadapi Persija Jakarta.(Dok. Arema)

JawaPos.com - Arema FC bertekad memperbaiki komunikasi antarpemain saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan keenam Super League 2026/2027. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Bek Singo Edan, Achmad Maulana Syarif, mengakui sejumlah kesalahan koordinasi menjadi salah satu penyebab hasil kurang maksimal dalam pertandingan sebelumnya. Dia pun berharap pembenahan yang dilakukan tim bisa terlihat saat menghadapi Macan Kemayoran.

Pertandingan melawan Persija menjadi ujian penting bagi Arema FC setelah menelan kekalahan 1-3 dari Garudayaksa FC pada pekan kelima. Tim asuhan Marcos Santos itu berusaha memperbaiki sejumlah kelemahan agar kesalahan serupa tidak kembali merugikan mereka.

Koordinasi ketika membangun serangan maupun menjaga pertahanan menjadi perhatian dalam persiapan menghadapi laga tandang tersebut.

Apa Masalah Utama Arema FC Jelang Menghadapi Persija?

Achmad Maulana mengungkapkan masih terjadi miskomunikasi ketika Arema FC berusaha mengembangkan permainan dalam pertandingan sebelumnya.

Situasi tersebut membuat sejumlah upaya menyerang tidak berjalan maksimal. Di sisi lain, koordinasi pertahanan juga perlu diperbaiki agar lawan tidak mudah menemukan ruang untuk menciptakan peluang.

“Ya, mungkin kemarin ada beberapa miss error seperti saat kita coba menyerang di match sebelumnya, cuma ada beberapa miskomunikasi jadi hasilnya kurang maksimal," kata pemain berposisi bek itu.

Sebagai pemain belakang, Achmad Maulana memahami pentingnya komunikasi untuk menjaga organisasi pertahanan sepanjang pertandingan. Koordinasi yang baik dibutuhkan agar pemain dapat menjaga posisi, membaca pergerakan lawan, dan menjalankan strategi yang disiapkan tim pelatih.

Arema FC kini berusaha membenahi persoalan tersebut sebelum menghadapi Persija yang sedang menunjukkan performa positif, meskipun baru saja menelan kekalahan pertamanya musim ini.

Achmad Maulana memastikan dirinya bersama rekan-rekan setim telah berupaya memperbaiki koordinasi di lapangan.

Editor: Hendra
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