Klasemen Persebaya Surabaya Melorot! Tavares Bongkar 2 Kesalahan Jelang Lawan PSM Makassar

Persebaya Surabaya jalani evaluasi dua kesalahan pertahanan setelah Green Force bermain imbang 2-2 melawan PSS Sleman menjelang laga tandang menghadapi PSM Makassar. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya melorot ke posisi kedelapan klasemen sementara Super League 2026/2027 setelah ditahan PSS Sleman dengan skor 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026).
Mengoleksi sembilan poin dari lima pertandingan, Green Force kini menghadapi evaluasi serius dari pelatih Bernardo Tavares menjelang lawatan ke markas PSM Makassar, Kamis (22/10/2026).
Hasil imbang tersebut menjadi pukulan bagi Persebaya Surabaya yang sebelumnya berusaha menjaga momentum positif dalam persaingan papan atas.
Bernardo Tavares menilai dua kesalahan pertahanan menjadi penyebab utama timnya gagal mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.
Bernardo Tavares mengidentifikasi dua kelemahan utama Persebaya Surabaya ketika menghadapi PSS Sleman, yakni pelanggaran yang berujung gol dan ruang terlalu terbuka di antara lini.
Kedua situasi tersebut memberikan kesempatan kepada pemain lawan untuk mencetak gol meskipun Green Force dinilai cukup baik dalam menjaga keseimbangan permainan.
“Saya melihat hal-hal positif dalam sikap para pemain, tetapi terkadang kami melakukan satu atau dua kesalahan yang berujung pada gol lawan," ujar pelatih asal Portugal itu.
Penilaian tersebut menunjukkan apresiasinya terhadap perjuangan pemain sekaligus menjadi peringatan mengenai pentingnya konsentrasi sepanjang pertandingan.
"Kesalahan pertama terjadi saat situasi yang berawal dari pelanggaran dan kesalahan kedua adalah kami membiarkan terlalu banyak ruang di antara lini," dia menambahkan.
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Dua kejadian tersebut menjadi perhatian khusus karena PSS Sleman mampu memaksimalkan kesempatan yang diperoleh untuk menyamakan kedudukan.
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