Prediksi Skor Persija vs Arema FC: Shin Tae-yong Ingin Putus Rekor Buruk

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menjamu Arema FC pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10/2026) pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus memperbaiki catatan pertemuan melawan Singo Edan.

Persija harus bermain di Bekasi setelah tidak menggunakan dua stadion utama mereka di Jakarta. Meski demikian, Macan Kemayoran sudah cukup akrab dengan Stadion Patriot Candrabhaga sehingga diharapkan mampu memanfaatkan dukungan suporter untuk meraih hasil positif.

Namun, Persija datang dengan modal kurang meyakinkan. Mereka takluk 2-3 dari Persita Tangerang pada pekan kelima, sekaligus mengakhiri catatan empat kemenangan beruntun pada awal musim.

Pertandingan melawan Arema FC menjadi momentum penting bagi Persija untuk bangkit. Tambahan tiga poin akan membantu Macan Kemayoran menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Sementara itu, Arema FC juga datang ke Bekasi setelah menelan kekalahan 1-3 dari Garudayaksa FC pada pekan kelima. Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Marcos Santos menjelang pertandingan melawan Persija.

Meski demikian, Arema memiliki catatan positif dalam beberapa pertemuan terakhir di kandang Persija. Singo Edan menang 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Februari 2026 dan menang 3-1 di Stadion Patriot Candrabhaga pada Maret 2025.

Catatan tersebut menjadi modal bagi Arema, tetapi Persija tetap berpeluang membalas kekalahan sebelumnya. Terlebih, Macan Kemayoran ingin menunjukkan respons positif setelah kehilangan poin pada pertandingan terakhir.

Shin Tae-yong Ingin Putus Rekor Buruk Lawan Arema Pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengaku terkejut setelah mengetahui catatan buruk timnya saat menghadapi Arema FC di kandang. Juru taktik asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa rekor masa lalu bukan penghalang untuk meraih kemenangan.

“Sejujurnya, saya tidak mengetahui catatan tersebut sebelumnya, sehingga sedikit terkejut. Namun, rekor memang ada untuk dipecahkan,” ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang pertandingan.