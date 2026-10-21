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Bagus Putra Pamungkas
Rabu, 21 Oktober 2026 | 14.49 WIB

Deltras FC Pecahkan Rekor Penonton meski Kickoff Bareng Persebaya, 11.206 Suporter Padati Stadion

Ilustrasi Deltamania - Deltras FC mencatat rekor jumlah penonton sejak diakuisisi pada 2021. Sebanyak 11.206 suporter hadir saat The Lobster menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. (Dok. JP) - Image

Ilustrasi Deltamania - Deltras FC mencatat rekor jumlah penonton sejak diakuisisi pada 2021. Sebanyak 11.206 suporter hadir saat The Lobster menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. (Dok. JP)

JawaPos.com - Deltras FC mencatatkan jumlah penonton terbanyak sejak diakuisisi pada 2021. Laga melawan Persis Solo (18/10) dihadiri 11.206 penonton.

Ketika melihat jadwal pertandingan, Presiden Deltras FC, Deddy Adrianto Wibowo, punya satu pertanyaan: apakah tiket laga kandang bisa sold out?

Maklum, pada Minggu (18/10) lalu, Deltras FC dan Persebaya Surabaya sama-sama bertanding. Kedua tim melakukan kickoff pada waktu yang sama, yakni pukul 15.30 WIB.

The Lobster melawan Persis Solo di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Sementara itu, Green Force menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Duel di Surabaya tentu jauh lebih bergengsi.

Namun, yang terjadi justru mengejutkan. Tiket laga melawan Persis nyaris sold out. Dari kuota 11.500 penonton, total ada 11.206 suporter yang hadir. Itu sekaligus menjadi laga dengan jumlah penonton terbanyak sejak 2021.

“Terkait laga yang bersamaan dengan Persebaya, saya tidak terlalu khawatir. Sebab, kami memilih fokus pada apa yang sedang kami bangun. Kami yakin masyarakat Sidoarjo bakal mendukung Deltras FC. Sesuai tagline: kembali ke hati, kembali ke Darjo,” kata Deddy kepada Jawa Pos.

Manajemen Mau Jangkau Masyarakat

Pihak manajemen tidak berhenti mengapresiasi Deltamania, sebutan suporter Deltras FC.

“Karena selama ini, kami sulit menembus angka 5.000 penonton. Dan di laga melawan Persis, semuanya kembali hidup dan penuh gairah,” ungkap Deddy.

Pertanyaannya, apa yang membuat Deltamania kembali memadati stadion?

“Rekor unbeaten alias belum terkalahkan memang menjadi salah satu faktor. Namun, menurut saya, itu adalah berkat kerja keras semua elemen di Deltras FC,” beber pria asal Malang itu.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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