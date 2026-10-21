Borneo FC vs Tainan City: Mauro Jeronimo Bisa Juara Grup D AFC Challenge League

Borneo FC mengincar kemenangan atas Tainan City FC di AFC Challenge League 2026/2027. Pesut Etam hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke perempat final. (Dok. Antara)
JawaPos.com - Borneo FC membidik kemenangan kedua di Grup D AFC Challenge League 2026/2027. Meski hasil imbang sudah cukup untuk memastikan tiket perempat final, Pesut Etam tetap menargetkan poin penuh demi peluang menjadi juara grup.
Borneo FC bertekad meraih kemenangan atas Tainan City FC pada pertandingan kedua Grup D AFC Challenge League 2026/2027. Pesut Etam ingin menyapu bersih pertandingan yang dijalani sekaligus memperbesar peluang menjuarai grup.
Pelatih Borneo FC, Mauro Jeronimo, menegaskan timnya tidak ingin sekadar mengamankan tiket ke perempat final. Menurutnya, kemenangan tetap menjadi target utama ketika menghadapi wakil Taiwan tersebut.
"Jika kami menang atau imbang, kami lolos ke perempat final. Namun, target utama kami jelas memenangkan pertandingan. Ini adalah tujuan kami," kata Jeronimo, dikutip dari laman I.League, Selasa (20/10/2026).
Borneo FC dijadwalkan menghadapi Tainan City FC di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (21/10/2026) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Pesut Etam untuk mengamankan kemenangan kedua sekaligus memastikan langkah ke babak delapan besar.
Peluang Borneo FC untuk lolos semakin terbuka setelah One Taguig FC tidak lagi berpartisipasi dalam kompetisi. Dengan situasi tersebut, Borneo hanya membutuhkan hasil imbang melawan Tainan City untuk memastikan tiket ke perempat final.
Jeronimo menegaskan bahwa bermain di Stadion Segiri menjadi motivasi tambahan bagi timnya untuk meraih hasil maksimal. Dukungan publik Samarinda diharapkan membantu para pemain menjaga momentum positif.
"Kemenangan juga akan memberikan kepercayaan diri untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya," kata Jeronimo.
Borneo FC saat ini menempati peringkat pertama Grup D dengan koleksi tiga poin. Posisi tersebut diperoleh setelah Pesut Etam mengalahkan Yangon United dengan skor 2-0 pada pertandingan pembuka, Minggu (18/10/2026).
Dalam laga yang berlangsung di Stadion Segiri tersebut, Borneo FC mengamankan kemenangan berkat gol Iago Mendonca dan Moussa Diarra.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022