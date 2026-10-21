Borneo FC vs Tainan City: Mauro Jeronimo Bisa Juara Grup D AFC Challenge League

JawaPos.com - Borneo FC membidik kemenangan kedua di Grup D AFC Challenge League 2026/2027. Meski hasil imbang sudah cukup untuk memastikan tiket perempat final, Pesut Etam tetap menargetkan poin penuh demi peluang menjadi juara grup.

Borneo FC bertekad meraih kemenangan atas Tainan City FC pada pertandingan kedua Grup D AFC Challenge League 2026/2027. Pesut Etam ingin menyapu bersih pertandingan yang dijalani sekaligus memperbesar peluang menjuarai grup.

Pelatih Borneo FC, Mauro Jeronimo, menegaskan timnya tidak ingin sekadar mengamankan tiket ke perempat final. Menurutnya, kemenangan tetap menjadi target utama ketika menghadapi wakil Taiwan tersebut.

"Jika kami menang atau imbang, kami lolos ke perempat final. Namun, target utama kami jelas memenangkan pertandingan. Ini adalah tujuan kami," kata Jeronimo, dikutip dari laman I.League, Selasa (20/10/2026).

Borneo FC dijadwalkan menghadapi Tainan City FC di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (21/10/2026) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Pesut Etam untuk mengamankan kemenangan kedua sekaligus memastikan langkah ke babak delapan besar.

Peluang Borneo FC untuk lolos semakin terbuka setelah One Taguig FC tidak lagi berpartisipasi dalam kompetisi. Dengan situasi tersebut, Borneo hanya membutuhkan hasil imbang melawan Tainan City untuk memastikan tiket ke perempat final.

Mauro Jeronimo Bidik Kemenangan di Kandang Jeronimo menegaskan bahwa bermain di Stadion Segiri menjadi motivasi tambahan bagi timnya untuk meraih hasil maksimal. Dukungan publik Samarinda diharapkan membantu para pemain menjaga momentum positif.

"Kemenangan juga akan memberikan kepercayaan diri untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya," kata Jeronimo.

Borneo FC saat ini menempati peringkat pertama Grup D dengan koleksi tiga poin. Posisi tersebut diperoleh setelah Pesut Etam mengalahkan Yangon United dengan skor 2-0 pada pertandingan pembuka, Minggu (18/10/2026).