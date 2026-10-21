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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 21 Oktober 2026 | 13.45 WIB

PSS Sleman Tanpa Moussa Bagayoko Lawan Persik, Ini Opsi Penggantinya

Moussa Bagayoko masih menjalani pemulihan cedera lutut dan diperkirakan absen selama tiga hingga empat minggu. PSS Sleman pun menyiapkan sejumlah alternatif untuk menjaga keseimbangan lini tengah saat menghadapi Persik Kediri. (Dok. PSS) - Image

Moussa Bagayoko masih menjalani pemulihan cedera lutut dan diperkirakan absen selama tiga hingga empat minggu. PSS Sleman pun menyiapkan sejumlah alternatif untuk menjaga keseimbangan lini tengah saat menghadapi Persik Kediri. (Dok. PSS)

JawaPos.com - PSS Sleman dipastikan tidak bisa menurunkan Moussa Bagayoko saat menghadapi Persik Kediri pada pekan keenam Super League 2026/2027. Gelandang bertahan asal Mali itu masih menjalani pemulihan cedera sehingga harus melewatkan pertandingan di Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis (22/10/2026).

Absennya Moussa menjadi pekerjaan tersendiri bagi pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, dalam menentukan komposisi lini tengah. Meski demikian, pelatih asal Belanda tersebut memiliki sejumlah alternatif untuk mengisi posisi yang ditinggalkan pemain tersebut.

Moussa mengalami cedera ketika PSS menghadapi PSM Makassar pada Minggu (11/10/2026). Dalam pertandingan itu, ia harus meninggalkan lapangan lebih awal sebelum dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, cedera Moussa tergolong ringan. Namun, ia diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat minggu untuk memulihkan kondisinya sebelum kembali merumput.

"Ia sempat dibawa ke rumah sakit. Tim medis telah memeriksanya dan mengalami cedera ringan. Kami memperkirakan Moussa absen sekitar tiga atau empat minggu," kata Huistra dilansir situs resmi klub. 

Markus Madjar Berpeluang Mengisi Lini Tengah PSS

Absennya Moussa membuat PSS harus menyiapkan alternatif untuk menjaga keseimbangan permainan saat menghadapi Persik Kediri. Salah satu pemain yang berpeluang mendapatkan kesempatan adalah Markus Madjar.

Huistra menilai perkembangan Markus cukup positif selama menjalani proses adaptasi bersama Super Elja. Menurutnya, pemain tersebut mulai memahami karakter permainan yang diterapkan tim, termasuk tuntutan untuk bersaing di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

"Perkembangan Markus Madjar sangat baik. Ia sedang beradaptasi dengan gaya permainan Superliga," jelas Huistra.

Selain Markus, PSS masih memiliki sejumlah opsi lain. Kim Jeffrey Kurniawan, Arda Alfareza, Dominikus Dion, Melvyn Lorenzen, hingga Dimas Drajad masuk dalam daftar pemain yang bisa dipertimbangkan oleh tim pelatih.

Huistra juga menyebut Isfandyar sebagai pemain muda yang berpotensi mendapatkan kesempatan. Menurutnya, PSS memiliki cukup banyak pilihan untuk menyesuaikan komposisi tim menghadapi Persik.

Editor: Hendra
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Sumber: PSS Sleman
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