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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 21 Oktober 2026 | 13.41 WIB

Arema FC Krisis Kekompakan Jelang Lawan Persija, Ini Sorotan Mantan Manajer

Arema FC menghadapi evaluasi besar setelah kalah dari Garudayaksa FC. Mantan manajer klub dan jurnalis Malang menyoroti persoalan komposisi pemain, komunikasi, serta koordinasi antarlini menjelang duel melawan Persija Jakarta. (Arema) - Image

Arema FC menghadapi evaluasi besar setelah kalah dari Garudayaksa FC. Mantan manajer klub dan jurnalis Malang menyoroti persoalan komposisi pemain, komunikasi, serta koordinasi antarlini menjelang duel melawan Persija Jakarta. (Arema)

JawaPos.com - Arema FC menghadapi pekerjaan rumah yang tidak ringan menjelang pertandingan melawan Persija Jakarta pada pekan keenam Super League 2026/2027.

Selain mengevaluasi permainan, Singo Edan dinilai perlu membenahi komunikasi dan membangun kembali kepercayaan antarpemain setelah menelan kekalahan pada pekan sebelumnya.

Persija Jakarta dijadwalkan menjamu Arema FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10/2026), pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk bangkit setelah sama-sama meraih hasil negatif pada laga terakhir.

Persoalan Arema FC menjadi pembahasan dalam podcast resmi klub yang menghadirkan Sunavip Ra Indrata, mantan manajer Arema pada 2011, bersama jurnalis Malang Times, Hendra. Keduanya menyoroti sejumlah masalah yang dinilai memengaruhi performa tim berjuluk Singo Edan tersebut.

Komposisi Pemain Arema FC Jadi Sorotan

Indra menilai Arema FC sedang kehilangan kepercayaan dan kerja sama tim. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan pemilihan komposisi pemain serta penempatan sejumlah pemain yang dianggap tidak sesuai dengan posisi aslinya.

“Pelatih terkesan memaksakan komposisi pemain yang tidak pas dengan skemanya, serta menempatkan beberapa pilar di luar posisi aslinya,” ujar Indra, dikutip dari situs resmi Arema FC.

Menurut pandangan tersebut, penempatan pemain yang kurang sesuai berpotensi membuat permainan Arema lebih mudah dibaca lawan. Sektor gelandang bertahan juga menjadi perhatian, terutama setelah tim kehilangan figur seperti Dewangga dan Betinho.

Meski demikian, penilaian mengenai komposisi dan penempatan pemain tersebut merupakan pandangan narasumber dalam podcast klub. Hal itu perlu dipisahkan dari fakta pertandingan yang dapat diverifikasi melalui statistik dan rekaman laga.

Koordinasi Antarlini dan Komunikasi Perlu Dibenahi

Sementara itu, Hendra menyoroti koordinasi antarlini yang dinilai belum berjalan optimal. Menurutnya, jarak antarlini yang terlalu jauh membuat pertahanan Arema FC rentan ketika menghadapi serangan balik.

Masalah tersebut menjadi perhatian setelah Arema kalah 1-3 dari Garudayaksa FC pada pekan kelima. Dalam pertandingan itu, Arema sempat unggul cepat melalui gol Blade pada menit kelima. Namun, keunggulan awal tersebut tidak cukup untuk mengamankan kemenangan.

Editor: Hendra
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