PSS Sleman Pilih Berkandang di Surabaya, Durasi Jadi Alasan Pieter Huistra

JawaPos.com - PSS Sleman memilih bertahan di Surabaya setelah menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kelima Super League 2026/2027, Minggu (18/10/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kebugaran pemain sekaligus memaksimalkan persiapan menjelang pertandingan berikutnya melawan Persik Kediri.

Super Elang Jawa dijadwalkan bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri, pada Kamis (22/10/2026) sore. Dengan waktu pemulihan yang relatif singkat, tim pelatih memilih menghemat perjalanan agar para pemain memiliki waktu istirahat lebih banyak.

Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, menjelaskan bahwa durasi perjalanan menjadi pertimbangan utama di balik keputusan tersebut. Jika kembali ke Yogyakarta terlebih dahulu, tim harus menempuh perjalanan panjang sebelum berangkat lagi menuju Kediri.

“Kami memiliki opsi untuk kembali ke Yogyakarta. Namun, perjalanannya memakan waktu lima hingga enam jam. Jika pulang, kami hanya punya waktu satu hari sebelum berangkat lagi menuju Kediri dengan perjalanan empat jam,” ujar Huistra dilansir situs resmi klub.

Karena itu, PSS memilih menetap di Surabaya untuk mengurangi perjalanan yang tidak diperlukan. Tim berharap keputusan tersebut membuat persiapan dan pemulihan pemain berjalan lebih efektif sebelum menghadapi Persik.

PSS Sleman Pantau Kondisi Pemain Selain mengatur perjalanan, tim pelatih juga memperhatikan kondisi fisik para pemain setelah pertandingan melawan Persebaya.

Huistra menyebut para pemain menyelesaikan pertandingan sebelumnya tanpa kendala fisik berarti. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, kondisi skuad sejauh ini cukup baik untuk melanjutkan persiapan menghadapi Persik Kediri.

“Saat ini semua pemain menyelesaikan pertandingan dengan baik. Semua tampak bugar dan siap bertanding melawan Persik Kediri,” tegas Huistra.

Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi PSS. Mereka harus kembali bertanding hanya berselang empat hari dari laga sebelumnya, sehingga waktu pemulihan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan.