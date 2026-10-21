Prediksi Skor Persija vs Arema FC: Nadeo Punya Misi Khusus

Persija Jakarta berusaha bangkit saat menjamu Arema FC pada pekan keenam Super League 2026/2027. Nadeo Argawinata menyebut evaluasi sudah dilakukan setelah kekalahan dari Persita Tangerang. (Dok. Nadeo Argawinata)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan menjamu Arema FC pada pekan keenam Super League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10/2026), mulai pukul 19.00 WIB.
Kedua tim sama-sama datang setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya. Persija takluk 2-3 dari Persita Tangerang, sedangkan Arema FC menyerah 1-3 dari Garudayaksa FC.
Hasil tersebut membuat pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali ke jalur kemenangan. Persija memiliki modal berupa performa kandang yang kuat, sementara Arema FC berusaha memperbaiki konsistensi permainan mereka.
Dalam lima pertemuan terakhir di kompetisi liga, Persija Jakarta dan Arema FC saling mengalahkan tanpa hasil imbang. Catatan tersebut menunjukkan persaingan yang cukup ketat antara kedua tim.
Berdasarkan lima pertemuan liga tersebut, Arema FC meraih tiga kemenangan, sedangkan Persija memenangkan dua pertandingan lainnya. Meski demikian, rekor pertemuan tidak serta-merta menentukan hasil pertandingan kali ini.
Persija harus bangkit setelah mengalami kekalahan perdana di Super League musim ini saat menghadapi Persita Tangerang. Kekalahan tersebut sekaligus menjadi hasil negatif pertama mereka dalam pertandingan tandang musim ini.
Meski begitu, performa Persija di kandang menjadi salah satu modal penting. Macan Kemayoran mampu menjaga hasil positif ketika bermain di hadapan pendukungnya sendiri pada awal kompetisi.
Sementara itu, Arema FC juga baru merasakan kekalahan pertama mereka setelah ditundukkan Garudayaksa FC. Hasil tersebut menjadi pengingat bagi Singo Edan bahwa konsistensi masih perlu ditingkatkan.
Melihat performa kandang Persija dan kondisi kedua tim menjelang pertandingan, Macan Kemayoran memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Persija diprediksi menang dengan skor 3-1.
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Kiper Persija Jakarta, Nadeo Argawinata, memastikan timnya telah melakukan persiapan dengan baik menjelang pertandingan melawan Arema FC.
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