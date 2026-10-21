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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 21 Oktober 2026 | 17.57 WIB

Prediksi Skor Bali United vs Garudayaksa FC: Serdadu Tridatu Diunggulkan

Bali United berusaha bangkit setelah kalah dari Java United. Produktivitas gol dan rekor kandang menjadi modal Serdadu Tridatu saat menghadapi Garudayaksa FC yang baru meraih kemenangan perdana musim ini. (Dok. BU) - Image

Bali United berusaha bangkit setelah kalah dari Java United. Produktivitas gol dan rekor kandang menjadi modal Serdadu Tridatu saat menghadapi Garudayaksa FC yang baru meraih kemenangan perdana musim ini. (Dok. BU)

JawaPos.com - Bali United dijadwalkan menjamu Garudayaksa FC pada pekan keenam Super League 2026/2027. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (21/10/2026), dengan jadwal sepak mula pukul 15.30 WIB.

Kedua tim datang dengan modal berbeda. Bali United baru saja menelan kekalahan 2-3 dari Java United, sedangkan Garudayaksa FC berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menundukkan Arema FC dengan skor 3-1.

Hasil tersebut membuat duel ini menarik untuk dinantikan. Bali United ingin kembali ke jalur kemenangan di hadapan pendukung sendiri, sementara Garudayaksa berusaha menjaga momentum positif setelah melewati awal musim yang sulit.

Bali United Andalkan Ketajaman Lini Depan

Bali United memiliki modal kuat untuk menghadapi laga ini. Tim besutan Johnny Jansen menunjukkan produktivitas tinggi dengan mencetak 14 gol hingga pekan kelima kompetisi.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Serdadu Tridatu mempunyai sejumlah opsi untuk membongkar pertahanan lawan. Mereka bisa menciptakan peluang melalui berbagai situasi dan memiliki beberapa pemain yang mampu menjadi pembeda di lini depan.

Namun, produktivitas tersebut belum sepenuhnya diimbangi pertahanan yang solid. Bali United sudah kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Johnny Jansen, terutama ketika menghadapi lawan yang tengah membangun kepercayaan diri.

Kekalahan 2-3 dari Java United pada pertandingan sebelumnya juga menjadi pengingat bahwa Bali United tidak boleh kehilangan konsentrasi. Meski mampu mencetak dua gol, mereka tetap gagal membawa pulang poin.

Laga kandang ini pun menjadi kesempatan bagi Bali United untuk memperbaiki kekurangan sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Dukungan suporter di Stadion Kapten I Wayan Dipta berpotensi menjadi faktor penting. Bali United memenangi tiga pertandingan kandang sebelumnya, yakni melawan PSS Sleman dengan skor 2-1, Isenmulang FC 4-1, dan Persijap Jepara 6-1.

Kemenangan besar atas Persijap menjadi salah satu bukti ketajaman lini depan mereka. Jort van der Sande mencetak hattrick dalam pertandingan tersebut dan menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai barisan pertahanan Garudayaksa.

Editor: Hendra
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