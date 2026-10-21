Prediksi Skor Persija vs Arema FC: Pasukan Shin Tae-yong Wajib Bangkit

Persija Jakarta dan Arema FC sama-sama berusaha bangkit setelah kalah pada pekan kelima. Macan Kemayoran lebih diunggulkan berkat performa sebelumnya dan keuntungan bermain di kandang. (Persija)
JawaPos.com – Persija Jakarta akan menjamu Arema FC pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10/2026) pukul 19.00 WIB.
Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya. Persija kalah 2-3 dari Persita Tangerang, sedangkan Arema FC takluk 1-3 saat bertandang ke markas Garudayaksa FC.
Persija memiliki modal cukup baik sebelum kekalahan tersebut. Macan Kemayoran sempat meraih empat kemenangan beruntun dan kini berusaha kembali ke jalur positif untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen.
Sementara itu, Arema FC tengah berupaya mengakhiri tren tanpa kemenangan dalam empat pertandingan terakhir. Singo Edan mencatatkan tiga hasil imbang dan satu kekalahan dalam periode tersebut.
Situasi ini membuat pertandingan di Stadion Patriot diperkirakan berlangsung ketat. Persija ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, sedangkan Arema FC membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi mereka.
Persija Perlu Benahi Pertahanan
Kekalahan dari Persita menjadi bahan evaluasi penting bagi Persija, terutama dalam menjaga keseimbangan permainan ketika menghadapi serangan balik cepat.
Tiga gol yang bersarang ke gawang Macan Kemayoran menunjukkan bahwa lini pertahanan mereka masih perlu meningkatkan konsistensi. Koordinasi antarpemain, kedisiplinan saat kehilangan bola, serta kemampuan menghentikan transisi lawan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperbaiki.
Pelatih Persija, Shin Tae-yong, perlu memastikan timnya tidak kembali kehilangan kendali ketika menghadapi tekanan. Keunggulan kualitas pemain saja tidak cukup jika koordinasi pertahanan belum berjalan optimal.
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Menghadapi Arema FC, Persija juga harus mewaspadai kemampuan lawan dalam memanfaatkan celah di lini belakang. Jika terlalu terbuka saat menyerang, tuan rumah berpotensi menghadapi masalah serupa seperti ketika melawan Persita.
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Jawa Pos
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