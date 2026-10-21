Prediksi Skor Bali United vs Garudayaksa di Super League: Serdadu Tridatu Siap Pesta Gol di Gianyar

JawaPos.com — Bali United berpeluang melanjutkan rekor sempurna di kandang saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (21/10/2026) pukul 15.30 WIB.

Bermodal 14 gol dalam lima pertandingan, Serdadu Tridatu diunggulkan meraih kemenangan dalam laga yang disiarkan langsung Indosiar dan Vidio tersebut.

Pertandingan Bali United vs Garudayaksa menjadi kesempatan pasukan Johnny Jansen untuk bangkit setelah menelan kekalahan 2-3 dari Java United pada pekan sebelumnya.

Namun, tim tamu datang membawa kepercayaan diri tinggi seusai mencatat kemenangan perdana musim ini dengan mengalahkan Arema FC 3-1.

Bali United memiliki keunggulan mencolok dalam urusan produktivitas dengan koleksi 14 gol dari lima pertandingan.

Catatan tersebut menjadikan Serdadu Tridatu sebagai tim paling subur di kompetisi, meskipun pertahanan mereka masih menyisakan persoalan setelah kebobolan tujuh gol.

Sementara itu, Garudayaksa mulai memperlihatkan perkembangan positif di bawah arahan Milos Joksic setelah melewati empat pertandingan tanpa kemenangan.

Keberhasilan menundukkan Arema FC menjadi modal penting untuk menantang dominasi Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Mengapa Bali United Diunggulkan Menang Besar atas Garudayaksa? Bali United memiliki rekor kandang sempurna dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan di Gianyar sepanjang Super League 2026/2027.