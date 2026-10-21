Prediksi Skor Bali United vs Garudayaksa di Super League: Serdadu Tridatu Siap Pesta Gol di Gianyar

Bali United membidik kemenangan keempat secara beruntun di kandang saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (21/10/2026). (Bali United)
JawaPos.com — Bali United berpeluang melanjutkan rekor sempurna di kandang saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (21/10/2026) pukul 15.30 WIB.
Bermodal 14 gol dalam lima pertandingan, Serdadu Tridatu diunggulkan meraih kemenangan dalam laga yang disiarkan langsung Indosiar dan Vidio tersebut.
Pertandingan Bali United vs Garudayaksa menjadi kesempatan pasukan Johnny Jansen untuk bangkit setelah menelan kekalahan 2-3 dari Java United pada pekan sebelumnya.
Namun, tim tamu datang membawa kepercayaan diri tinggi seusai mencatat kemenangan perdana musim ini dengan mengalahkan Arema FC 3-1.
Bali United memiliki keunggulan mencolok dalam urusan produktivitas dengan koleksi 14 gol dari lima pertandingan.
Catatan tersebut menjadikan Serdadu Tridatu sebagai tim paling subur di kompetisi, meskipun pertahanan mereka masih menyisakan persoalan setelah kebobolan tujuh gol.
Sementara itu, Garudayaksa mulai memperlihatkan perkembangan positif di bawah arahan Milos Joksic setelah melewati empat pertandingan tanpa kemenangan.
Keberhasilan menundukkan Arema FC menjadi modal penting untuk menantang dominasi Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta.
Bali United memiliki rekor kandang sempurna dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan di Gianyar sepanjang Super League 2026/2027.
Lebih mengesankan lagi, tim asuhan Johnny Jansen mampu mencetak 12 gol dalam tiga pertandingan tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022