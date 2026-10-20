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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 21 Oktober 2026 | 06.54 WIB

Jelang Persija vs Arema FC, Nadeo Argawinata Punya Misi Penting Usai Hasil Buruk Pekan Lalu

Kiper Persija Jakarta Nadeo Argawinata saat lawan Persib Bandung. Nadeo punya ambisi saat Macan Kemayoran menjamu Arema FC. (Dok. Nadeo Argawinata) - Image

Kiper Persija Jakarta Nadeo Argawinata saat lawan Persib Bandung. Nadeo punya ambisi saat Macan Kemayoran menjamu Arema FC. (Dok. Nadeo Argawinata)

JawaPos.com - Persija Jakarta bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Arema FC pada pekan keenam Super League 2026/2027.

Kiper Macan Kemayoran, Nadeo Argawinata, menjadi salah satu pemain yang ingin segera bangkit setelah timnya meraih hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya.

Persija akan menjamu Arema FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi tim ibu kota untuk memperbaiki hasil sekaligus mengembalikan kepercayaan diri.

Kekalahan pada pekan kelima menjadi bahan evaluasi bagi Persija. Terlebih, mereka harus kehilangan tiga poin setelah gawang Nadeo kebobolan tiga gol saat menghadapi Persita. Hasil tersebut menjadi catatan tersendiri bagi lini pertahanan Macan Kemayoran.

Sebelumnya, Nadeo tampil cukup solid dalam empat pertandingan awal musim ini.

Ia mampu mencatatkan tiga clean sheet dan hanya sekali kebobolan. Catatan itu menunjukkan bahwa penjaga gawang Persija tersebut memiliki performa yang cukup konsisten sebelum hasil mengecewakan pada pekan lalu.

Kini, Nadeo ingin kembali menunjukkan penampilan terbaiknya saat menghadapi Arema FC.

Ia menyebut persiapan tim berjalan baik dan evaluasi sudah dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang terlihat pada pertandingan sebelumnya.

Editor: Edi Yulianto
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