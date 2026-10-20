Prediksi Skor Bali United vs Garudayaksa FC: Serdadu Tridatu Sulit Dikalahkan di Kandang Sendiri

Bali United akan menghadapi Garudayaksa FC. (Dok. Kadek Agung)
JawaPos.com - Bali United menjamu Garudayaksa FC di pekan keenam Super League. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Rabu (21/10/2026) pukul 15.30 WIB.
Bali United dan Garudayaksa FC belum pernah berjumpa di kompetisi manapun. Di laga besok sore akan menjadi laga pertama kedua tim bertemu di Super League.
Kekalahan didapatkan Bali United dari Java United menjelang menghadapi Garudayaksa FC. Itu menjadi kekalahan kedua mereka setelah sebelumnya ditumbangkan Borneo FC.
Dari lima laga musim ini, Bali United membuktikan ketangguhannya saat bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Tiga laga kandang melawan PSS Sleman, Isenmulang FC, dan Persijap Jepara semuanya disapu bersih dengan kemenangan.
Di sisi Garudayaksa FC, kedatangan mereka ke Stadion Kapten I Wayan Dipta dipenuhi dengan kepercayaan diri tinggi. Di pekan kelima, tim promosi tersebut meraih kemenangan perdana saat melawan Arema FC.
Meskipun demikian, pertandingan tandang Garudayaksa FC musim ini tidak begitu baik. Tim berjuluk Spirit of Garuda tersebut meraih dua hasil imbang dan kalah dari Persita Tangerang di pekan keempat.
Melihat rekam jejak kedua tim, Bali United yang tak terkalahkan di kandang, tampaknya akan mengalahkan Garudayaksa FC. Serdadu Tridatu diprediksi menang dengan skor 3-1.
Dari sisi pemain, Kadek Agung memastikan Bali United siap menghadapi Garudayaksa FC. Dia menargetkan kemenangan melawan tim asuhan Milos Joksic tersebut.
"Saya mewakili pemain lain menyatakan bahwa kami siap dalam pertandingan besok sore melawan Garudayaksa. Semoga kami bisa meraih tiga poin di pekan ini mengingat pekan lalu kami kehilangan poin di kandang lawan,” kata Kadek Agung yang dikutip laman resmi Bali United, Selasa (20/10/2026).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022