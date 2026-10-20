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Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 21 Oktober 2026 | 06.41 WIB

Prediksi Skor Bali United vs Garudayaksa FC: Serdadu Tridatu Sulit Dikalahkan di Kandang Sendiri

Bali United akan menghadapi Garudayaksa FC. (Dok. Kadek Agung) - Image

Bali United akan menghadapi Garudayaksa FC. (Dok. Kadek Agung)

JawaPos.com - Bali United menjamu Garudayaksa FC di pekan keenam Super League. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Rabu (21/10/2026) pukul 15.30 WIB.

Prediksi skor Bali United vs Garudayaksa FC

Bali United dan Garudayaksa FC belum pernah berjumpa di kompetisi manapun. Di laga besok sore akan menjadi laga pertama kedua tim bertemu di Super League.

Kekalahan didapatkan Bali United dari Java United menjelang menghadapi Garudayaksa FC. Itu menjadi kekalahan kedua mereka setelah sebelumnya ditumbangkan Borneo FC. 

Dari lima laga musim ini, Bali United membuktikan ketangguhannya saat bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Tiga laga kandang melawan PSS Sleman, Isenmulang FC, dan Persijap Jepara semuanya disapu bersih dengan kemenangan.

Di sisi Garudayaksa FC, kedatangan mereka ke Stadion Kapten I Wayan Dipta dipenuhi dengan kepercayaan diri tinggi. Di pekan kelima, tim promosi tersebut meraih kemenangan perdana saat melawan Arema FC.

Meskipun demikian, pertandingan tandang Garudayaksa FC musim ini tidak begitu baik. Tim berjuluk Spirit of Garuda tersebut meraih dua hasil imbang dan kalah dari Persita Tangerang di pekan keempat. 

Melihat rekam jejak kedua tim, Bali United yang tak terkalahkan di kandang, tampaknya akan mengalahkan Garudayaksa FC. Serdadu Tridatu diprediksi menang dengan skor 3-1.

Dari sisi pemain, Kadek Agung memastikan Bali United siap menghadapi Garudayaksa FC. Dia menargetkan kemenangan melawan tim asuhan Milos Joksic tersebut.

"Saya mewakili pemain lain menyatakan bahwa kami siap dalam pertandingan besok sore melawan Garudayaksa. Semoga kami bisa meraih tiga poin di pekan ini mengingat pekan lalu kami kehilangan poin di kandang lawan,” kata Kadek Agung yang dikutip laman resmi Bali United, Selasa (20/10/2026).

Editor: Edi Yulianto
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