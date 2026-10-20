KITAS Hampir Rampung, Takuya Matsunaga Berpeluang Perkuat Persipura Lawan Persiba Balikpapan

JawaPos.com - Persipura Jayapura mendapat kabar baik menjelang pertandingan melawan Persiba Balikpapan dalam lanjutan Championship 2026/2027.

Pemain asing Takuya Matsunaga berpeluang menjalani debut bersama Mutiara Hitam pada laga pekan ketujuh yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jumat (23/10).

Peluang tersebut terbuka setelah proses pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) milik Matsunaga dikabarkan hampir rampung. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, pemain asal Jepang itu bisa menambah kekuatan Persipura saat menghadapi Persiba.

Pelatih Persipura Jayapura, Regi Aditya, mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima informasi dari manajemen mengenai perkembangan proses administrasi Matsunaga.

Meski pengurusan KITAS masih berjalan, sang pemain diperkirakan sudah bisa diturunkan pada pertandingan berikutnya.

"Terkait Takuya Matsunaga, proses KITAS-nya masih berlangsung. Tapi, hasil komunikasi dengan manajemen, dipastikan untuk pertandingan selanjutnya, dia sudah bisa bermain," ucap Regi.

Informasi tersebut menjadi angin segar bagi Persipura yang tengah berusaha meningkatkan kekuatan tim pada kompetisi musim ini. Kehadiran Matsunaga diharapkan memberikan lebih banyak pilihan bagi tim pelatih, terutama dalam menentukan komposisi pemain dan strategi permainan.

Regi pun menyambut positif kemungkinan bergabungnya Matsunaga ke dalam pertandingan. Menurutnya, keberadaan pemain asing tambahan bisa membantu Persipura menerapkan pendekatan permainan yang lebih bervariasi sesuai kebutuhan tim.