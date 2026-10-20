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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 21 Oktober 2026 | 05.49 WIB

Rekor Penonton Deltras FC Pecah! 11.206 Deltamania Penuhi Stadion Gelora Delta Sidoarjo

Suporter Deltras FC mendukung tim kesayangan saat menjamu Persis Solo. (I.League) - Image

Suporter Deltras FC mendukung tim kesayangan saat menjamu Persis Solo. (I.League)

JawaPos.com- Deltras FC Sidoarjo mendapat dukungan besar dari suporternya saat menjamu Persis Solo dalam lanjutan Championship 2026/2027.

Sebanyak 11.206 penonton memadati Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Minggu (18/10), sekaligus mencatatkan rekor kehadiran tertinggi dalam laga kandang The Lobster musim ini.

Antusiasme Deltamania terlihat dari tiket pertandingan yang habis terjual sehari sebelum laga berlangsung. Padatnya tribun menjadi pemandangan positif bagi Deltras FC, terutama dalam upaya membangun kembali kedekatan klub dengan masyarakat Sidoarjo.

Presiden Deltras FC, Deddy Adrianto, menyambut gembira tingginya jumlah penonton yang hadir.

Baginya, rekor tersebut bukan sekadar soal angka kehadiran, tetapi juga menjadi tanda bahwa gairah masyarakat untuk mendukung tim kebanggaannya mulai tumbuh kembali.

"Satu hari menjelang pertandingan, seluruh kategori tiket sudah terjual habis, dengan jumlah penonton yang akan hadir menembus angka 10.000 orang. Tentu ini menjadi kabar yang sangat membahagiakan bagi kami," kata Deddy.

Menurut Deddy, hal paling menggembirakan dari pencapaian tersebut adalah kembalinya keinginan masyarakat Sidoarjo untuk datang langsung ke stadion.

Dukungan yang diberikan Deltamania menunjukkan bahwa Deltras FC masih memiliki tempat penting di hati warga Kota Delta.

Manajemen pun berupaya menjaga momentum positif tersebut melalui kampanye bertajuk "Kembali ke Hati Darjo".

Editor: Edi Yulianto
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