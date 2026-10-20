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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 21 Oktober 2026 | 05.38 WIB

Bermodal Kemenangan atas Arema FC, Garudayaksa FC Percaya Diri Hadapi Bali United

Pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic, siap menghadapi Bali United. (I.League) - Image

Pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic, siap menghadapi Bali United. (I.League)

JawaPos.com - Garudayaksa FC menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Bali United FC pada pekan keenam Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (21/10).

Pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic, menyadari bahwa Bali United bukan lawan yang mudah ditaklukkan, terutama ketika bermain di kandang sendiri.

Meski demikian, pelatih asal Serbia itu tetap percaya diri timnya mampu memberikan perlawanan dan membawa pulang hasil positif.

Milos menilai Bali United memiliki karakter permainan yang berbeda dibandingkan sejumlah tim lain di kompetisi sepak bola Indonesia.

Di bawah arahan Johnny Jansen, Serdadu Tridatu dikenal agresif dalam melakukan tekanan dan tidak memberikan banyak ruang bagi lawan untuk mengembangkan permainan.

Kekuatan tersebut juga terlihat dari catatan Bali United yang mampu memenangi tiga pertandingan kandang sebelumnya.

Hal itu menjadi perhatian khusus bagi Garudayaksa FC yang harus tampil disiplin jika ingin mengimbangi permainan tuan rumah.

"Besok kami bermain melawan tim lokal yang sangat kuat, mereka memenangkan tiga laga kandang dengan sangat mudah. Bali United menerapkan high pressing sepanjang 90 menit dan bermain berbeda dari kebanyakan tim di Indonesia," ujar Milos dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Editor: Edi Yulianto
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