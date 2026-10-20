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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 21 Oktober 2026 | 05.33 WIB

Mauro Jeronimo Tak Mau Borneo FC Main Aman saat Hadapi Tainan City di AFC Challenge League

Borneo FC siap menghadapi Tainan City di Grup D AFC Challenge League. (I.League)

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda membidik kemenangan saat menghadapi Tainan City FC pada laga kedua Grup D AFC Challenge League (ACGL) 2026/2027.

Meski hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tiket ke perempat final, Pesut Etam tetap ingin tampil maksimal demi mengamankan posisi juara grup.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (21/10).

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Borneo FC untuk melanjutkan langkah positif di kompetisi Asia sekaligus menjaga kepercayaan diri pemain.

Pelatih Borneo FC, Mauro Jeronimo, menegaskan timnya tidak akan mengubah target meski peluang lolos ke babak delapan besar terbuka lebar.

Mundurnya wakil Filipina, One Taguig FC, membuat persaingan di Grup D mengalami perubahan dan hasil imbang sudah cukup bagi Borneo FC untuk melangkah ke fase berikutnya.

Namun, Jeronimo tidak ingin anak asuhnya hanya bermain untuk mengamankan satu poin.

Pelatih asal Portugal itu menegaskan kemenangan tetap menjadi sasaran utama dalam pertandingan melawan wakil Taiwan tersebut.

Editor: Edi Yulianto
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