Arema FC Siap Bangkit dari Kekalahan, Hadapi Persija Jakarta di Stadion Patriot

JawaPos.com - Arema FC tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan dari Garudayaksa FC.

Memasuki pekan keenam Super League 2026/2027, Singo Edan harus segera bangkit karena sudah ditunggu Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam.

Arema FC sebelumnya menelan kekalahan pertama di kompetisi musim ini setelah takluk 1-3 dari Garudayaksa FC.

Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tim asuhan Marcos Santos sebelum menghadapi Persija yang juga sedang berusaha kembali ke jalur kemenangan.

Dengan jadwal pertandingan yang cukup rapat, tim pelatih Arema FC memilih memprioritaskan pemulihan kondisi pemain.

Selain menjaga kebugaran fisik, aspek mental juga menjadi perhatian agar para pemain bisa tampil lebih baik saat menghadapi Macan Kemayoran.

“Persiapan bagus, tidak punya banyak waktu. Kami lebih mengontrol masalah kelelahan fisik pemain dan mental,” kata Marcos Santos.

Pelatih asal Brasil tersebut mengakui Arema FC belum menunjukkan permainan terbaik ketika menghadapi Garudayaksa FC.