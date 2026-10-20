Arema FC Siap Bangkit dari Kekalahan, Hadapi Persija Jakarta di Stadion Patriot

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menyoroti koneksi antarlini meski Singo Edan telah mencetak 10 gol dalam empat pertandingan Super League 2026/2027 jelang menghadapi Persija Jakarta. (Arema FC)
JawaPos.com - Arema FC tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan dari Garudayaksa FC.
Memasuki pekan keenam Super League 2026/2027, Singo Edan harus segera bangkit karena sudah ditunggu Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam.
Arema FC sebelumnya menelan kekalahan pertama di kompetisi musim ini setelah takluk 1-3 dari Garudayaksa FC.
Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tim asuhan Marcos Santos sebelum menghadapi Persija yang juga sedang berusaha kembali ke jalur kemenangan.
Dengan jadwal pertandingan yang cukup rapat, tim pelatih Arema FC memilih memprioritaskan pemulihan kondisi pemain.
Selain menjaga kebugaran fisik, aspek mental juga menjadi perhatian agar para pemain bisa tampil lebih baik saat menghadapi Macan Kemayoran.
“Persiapan bagus, tidak punya banyak waktu. Kami lebih mengontrol masalah kelelahan fisik pemain dan mental,” kata Marcos Santos.
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Pelatih asal Brasil tersebut mengakui Arema FC belum menunjukkan permainan terbaik ketika menghadapi Garudayaksa FC.
Meski demikian, dia tetap percaya para pemainnya mampu memberikan respons positif dalam pertandingan berikutnya.
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