Johnny Jansen Puji Permainan Garudayaksa FC, Bali United Siapkan Strategi Khusus

JawaPos.com - Bali United tidak ingin meremehkan Garudayaksa FC yang akan menjadi lawannya pada pekan keenam Super League 2026/2027.
Pelatih kepala Bali United, Johnny Jansen, justru memberikan penilaian positif terhadap permainan tim promosi tersebut menjelang pertemuan kedua tim di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (21/10) sore.
Pertandingan ini menjadi pertemuan perdana Bali United dan Garudayaksa FC di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Meski berstatus pendatang baru, Garudayaksa dinilai memiliki kemampuan untuk menyulitkan tuan rumah melalui permainan yang terorganisasi dan variasi serangan.
Johnny Jansen mengaku sudah mempelajari permainan calon lawannya dengan cukup baik.
Pelatih asal Belanda itu melihat Garudayaksa sebagai tim yang memiliki banyak pilihan dalam membangun serangan maupun menghadapi situasi pertandingan.
“Ya, mereka adalah tim baru di kompetisi, tetapi kami telah menganalisis mereka dengan sangat baik. Mereka adalah tim yang mampu memainkan sepak bola dengan sangat bagus. Mereka sering menghadirkan berbagai pilihan situasi dalam permainan,” ujar Johnny Jansen.
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Bahkan, dia mengaku menikmati permainan yang ditampilkan Garudayaksa FC dalam beberapa pertandingan terakhir.
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