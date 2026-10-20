Bungkam Persijap, Dewa United Gusur Persija dari Puncak Klasemen Super League

JawaPos.com - Dewa United menang meyakinkan atas Persijap Jepara dengan skor 2-0 pada laga pekan keenam Super League 2026/2027. Hasil kemenangan tersebut terasa manis karena diraih di Banten International Stadium (BIS), Selasa (20/10) malam WIB.

Dewa United Gusur Persija dari Puncak Klasemen Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Dewa United. Pasalnya, tim berjuluk Banten Warriors memperpanjang tren positifnya dalam enam pertandingan awal musim ini dengan tanpa menelan kekalahan, dari empat kemenangan dan dua hasil imbang.

Tambahan tiga poin ini sekaligus membuat Dewa United sukses menggusur Persija Jakarta dari punack klasemen sementara. Banten Warriors kini memimpin dengan koleksi 14 poin, unggul dua angka atas Persija.

Namun, posisi Dewa United masih bisa digeser kembali oleh Persija. Mengingat, Macan Kemayoran -julukan Persija- baru akan menghadapi Arema FC pada Rabu (21/10) besok. Jika menang, praktis tim Ibu Kota akan kembali naik ke puncak.

Persijap Perpanjang Tren Kekalahan Sementara, bagi Persijap, kekalahan ini memperpanjang tren negatif mereka sejauh musim ini. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu menelan kekalahan dalam enam pertandingan yang telah dimainkan.

Rentetan hasil positif tersebut membuat Persijap terkunci di dasar klasemen dengan nol poin. Ini menjadi hasil yang sangat mengecewakan bagi Laskar Kalinyamat karena belum bisa keluar dari keterpurukan.

Dewa United Mendominasi Pertandingan Bermain di hadapan publiknya sendiri, Dewa United tampil sangat dominan dibanding Persijap. Berdasarkan data statistik Flashscore, Banten Warriors menguasai 70 persen penguasaan bola, sedangkan Persijap hanya 30 persen.

Kemudian, Dewa United berhasil melepaskan 24 tembakan, yang mana sembilan di antaranya mengarah ke gawang. Sedangkan Persijap hanya melepaskan delapan tembakan dan hanya dua yang mengarah ke gawang.