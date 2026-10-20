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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 21 Oktober 2026 | 05.12 WIB

Prediksi Madura United vs Persib Bandung, Igor Tolic Ungkap Rahasia Menjaga Semangat Maung Bandung

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyebut timnya siap menghadapi Madura United. (Persib) - Image

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyebut timnya siap menghadapi Madura United. (Persib)

JawaPos.com – Persib Bandung menghadapi tantangan fisik dan mental saat bertandang ke markas Madura United FC pada pekan keenam Super League 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10), ini menjadi ujian berikutnya bagi Maung Bandung di tengah jadwal kompetisi yang padat.

Persib harus menjaga kondisi pemain karena jadwal pertandingan yang rapat membuat mereka dituntut tampil setiap tiga hari sekali. Situasi tersebut tentu membutuhkan kesiapan fisik sekaligus mental agar performa tim tetap terjaga.

Namun, pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memiliki cara tersendiri untuk menjaga semangat anak asuhnya.

Pelatih asal Kroasia itu tidak merasa perlu memberikan motivasi panjang lebar kepada para pemain sebelum pertandingan.

Menurut Tolic, para pemain Persib sudah memiliki dorongan kuat dari dalam diri mereka.

Kekompakan tim, hasil pertandingan, dukungan Bobotoh, hingga lingkungan di sekitar klub menjadi faktor yang membantu menjaga motivasi para penggawa Maung Bandung.

"Saya tidak berkata apa-apa. Saya benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Para pemain, mereka adalah grup yang bagus, mereka sangat fokus, mereka bersama-sama. Kemudian saya benar-benar tidak mengatakan apa-apa tentang motivasi, mereka merasa termotivasi oleh hasil, oleh para suporter, oleh lingkungan sekitar," ujar Igor Tolic.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Tolic memberikan kepercayaan kepada para pemain untuk menjaga semangat dan tanggung jawab mereka sebagai pesepak bola profesional. Ia menilai, motivasi tidak selalu harus dibangun melalui instruksi atau pidato dari pelatih.

Editor: Edi Yulianto
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