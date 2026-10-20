Sambut Persib Bandung, Suporter Madura United Diajak Pakai Sarung dan Kopiah ke Stadion

Atmosfer suporter Madura United saat menyaksikan tim kesayangan berlaga di Super League 2026/2027. (I.League)

JawaPos.com - Madura United punya cara tersendiri untuk menyambut pertandingan melawan Persib Bandung pada pekan keenam Super League 2026/2027.

Presiden klub, Achsanul Qosasi, mengajak suporter Laskar Sape Kerrab memadukan jersey kebanggaan tim dengan atribut santri saat mendukung langsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10) malam.

Ajakan tersebut disampaikan karena pertandingan kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional.

Achsanul ingin momen tersebut menjadi kesempatan bagi suporter untuk menunjukkan kecintaan terhadap klub sekaligus menghormati identitas dan tradisi masyarakat Madura.

Suporter Madura United diharapkan mengenakan jersey tim dengan tambahan atribut santri, seperti sarung dan kopiah.

Manajemen juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi suporter terpilih yang mengikuti ajakan tersebut.

Hadiah yang disediakan terdiri dari dua tas, dua kaos, dua topi, dan dua syal. Program ini diharapkan menambah semarak pertandingan sekaligus menghadirkan suasana berbeda di stadion saat Madura United menjamu salah satu tim besar Indonesia.