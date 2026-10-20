Shin Tae-yong Bertekad Putus Rekor Buruk Persija Lawan Arema FC

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, optimistis jelang hadapi Arema FC. (Persija) JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, bertekad memutus tren buruk timnya melawan Arema FC jelang bersua di pekan keenam Super League 2026/2027.

Persija akan menjamu Arema FC di Stadion Patrioc Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10/2026) pukul 19.00 WIB. Ini menjadi laga yang berat bagi kedua tim, karena persiapan minim akibat agenda jadwal yang padat.

Meski persiapan singkat, Shin Tae-yong memastikan persiapan Persija berjalan baik jelang menghadapi Arema FC. Ia menegaskan, skuad Macan Kemayoran dalam kondisi siap.

“Setelah pertandingan sebelumnya, kami mendapatkan waktu istirahat selama satu hari. Kemarin dan hari ini, tim juga sudah menjalani persiapan dengan baik,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan, Selasa (20/10/2026).

“Karena itu, saya menilai persiapan kami untuk menghadapi Arema FC besok berjalan dengan baik,” sambungnya.

Namun, Persija memiliki catatan buruk ketika menghadapi Arema FC di kandang sendiri. Macan Kemayoran belum pernah menang saat menjamu Singo Edan dalam tiga pertemuan terakhir.

Shin Tae-yong mengaku terkejut karena baru mengetahui catatan minor tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu bertekad memecahkan rekor buruk tersebut.