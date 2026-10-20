Gustavo Almeida Selamatkan Java United dari Kekalahan Lawan Isenmulang Kalteng FC

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC dan Java United harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 pada laga pekan keenam Super League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Selasa (20/10/2026) sore WIB.
Isenmulang Kalteng FC mengambil inisiatif serangan lebih dulu. Tim berjuluk Laskar Tambun Bungai itu kerap menebar ancaman Java United melalui sektor sayap, namun belum efektif.
Perlahan, Java United mulai menemukan ritme permainannya. Hanya saja, serangan yang dilancarkan kedua tim belum ada yang berbuah peluang emas hingga pertandingan memasuki menit ke-30.
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Laskar Kepodang Emas - julukan Java United - mendominasi dalam 10 menit akhir babak pertama. Namun upaya-upaya yang dilancarkan pasukan Fabio Lefundes itu belum ada yang berbuah manis hingga peluit panjang tanda berakhirnyga pertandingan babak pertama.
Secara statistik, Java United memimpin dengan penguasaan bola 55 persen serta melepaskan lima temabakan dengan satu diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Isenmulang Kalteng FC 45 persen, dan melepaskan tiga tembakan dengan satu yang mengarah ke gawang.
Java United tampil begitu agresif setelah jeda turun minum. Mereka mendapat peluang emas lewat situasi sepak pojok pada menit ke-57, tetapi tandukan keras Gustavo Franca masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang Isenmulang Kalteng FC.
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Berselang dua menit, Isenmulang Kalteng FC berhasil membuka keran golnya melalui tandukan Kenji Nishioka setelah memanfaatkan umpan matang Vinicius Baiano. Gol tersebut sempat tidak disahkan oleh hakim garis karena Nishioka dinilai sudah dalam posisi offside.
Namun wasit Bangkit Sanjaya berkomunikasi dengan wasit VAR dan memakan waktu cukup lama hingga menit ke-64. Setelah ditinjau, Nishioka dinyatakan onside dan gol tersebut dianggap sah. Isenmulang Kalteng FC unggul 1-0 atas Java United.
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Jawa Pos
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