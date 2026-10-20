Fabio Calonego Akui Kesalahan Usai Persija Kalah 2-3 dari Persita, Kini Fokus Hadapi Arema FC

JawaPos.com - Persija Jakarta tak ingin berlama-lama memikirkan kekalahan dari Persita Tangerang pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Gelandang Macan Kemayoran, Fabio Calonego, memilih menjadikan hasil tersebut sebagai bahan evaluasi agar timnya bisa bangkit dan kembali meraih kemenangan.

Persija harus mengakui keunggulan Persita dengan skor 2-3 dalam pertandingan di Banten International Stadium, Serang, Jumat (17/10).

Hasil itu terasa menyakitkan bagi Fabio karena ia sempat membawa timnya unggul sebelum pertandingan berakhir dengan kekalahan.

Fabio mencetak gol pembuka Persija pada menit ke-18. Gol tersebut berawal dari bola yang terlepas setelah pemain bertahan Persita berusaha melakukan sapuan.

Fabio yang berada dalam posisi tepat langsung melepaskan tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan kiper tuan rumah.

Namun, gol itu tidak cukup untuk menghindarkan Persija dari kekalahan.

Pada penghujung pertandingan, situasi serangan balik Persita menjadi momen sulit bagi Fabio. Upayanya mengantisipasi pergerakan lawan tidak berjalan sesuai harapan dan berujung pada gol ketiga tuan rumah.