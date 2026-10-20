Laga Kontra Persija Jadi Ujian Berat Arema FC, Marcos Santos: Mereka Kandidat Juara

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menyoroti koneksi antarlini meski Singo Edan telah mencetak 10 gol dalam empat pertandingan Super League 2026/2027 jelang menghadapi Garudayaksa FC. (Arema FC)
JawaPos.com - Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menyebut laga melawan Persija Jakarta akan menjadi ujian berat jelang bersua pada pekan keenam Super League 2026/2027. Ia bahkan mengakui Macan Kemayoran -julukan Persija- sebagai salah satu kandidat juara musim ini.
Duel Persija kontra Arema FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) pukul 19.00 WIB. Kedua tim sama-sama membawa modal kurang ideal karena sama-sama menelan kelalahan pada pekan kelima.
Persija kalah dari Persita dengan skor 2-3, sekaligus menjadi kekalahan perdana mereka setelah empat laga selalu menang. Sementara Arema FC ditekuk klub promosi Garudayaksa FC dengan skor 1-3.
Meski demikian, Santos tetap mewaspadai kualitas skuad Persija. Ia menilai skuad berjuluk Macan Kemayoran itu merupakan salah satu kandidat juara Super League musim ini.
"Ini adalah pertandingan yang sulit. Persija adalah tim yang kuat dan salah satu kandidat juara musim ini," kata Santos dalam konferensi pers jelang pertandingan, Selasa (20/10/2026).
Namun, Santos menegaskan tim asuhannya akan mengerahkan segalanya demi membawa pulang poin ke Malang. Juru taktik asal Brasil itu telah melakukan evaluasi setelah menelan kekalahan pahit dari Garudayaksa FC.
"Kendati demikian, saya percaya penuh pada tim saya. Saya merasa kami telah berhasil membenahi beberapa hal terkait taktik yang dibutuhkan oleh tim, serta menjaga kontrol emosional dan kedisiplinan organisasi permainan agar kami bisa mencoba membawa pulang tiga poin dari pertandingan yang berat ini," ujar Santos.
Santos menyebut kondisi fisik dan mental pemain menjadi perhatian utama Arema FC menjelang laga kontra Persija. Dia ingin timnya segera melupakan kekalahan dari Garudayaksa dan menunjukkan respons positif pada pertandingan berikutnya.
"Kami lebih berfokus mengontrol kondisi kelelahan pemain dan faktor mentalitas, karena kami menyadari bahwa kami tidak bermain dengan baik saat melawan Garudayaksa hingga menelan kekalahan pertama di kompetisi ini. Namun, saya sangat percaya pada tim dan para pemain saya untuk bisa bangkit membalikkan keadaan dalam pertandingan besar ini," tutur Santos.
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Jawa Pos
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