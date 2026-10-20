Meski Bali United Kalah, Jens Raven Senang Bisa Cetak Gol Pertama Musim 2026/2027

JawaPos.com - Jens Raven merasa senang dengan gol pertamanya musim ini. Gol tersebut dibuatnya saat laga kekalahan Bali United melawan Java United di Stadion Jatidiri, Jumat (16/10/2026).

Meski meraih kekalahan, Jens Raven memastikan Bali United akan berusaha menampilkan performa terbaik di laga selanjutnya. Dia juga berterima kasih atas dukungan suporter yang hadir saat laga melawan Java United.

"Hasil yang sulit tapi kami terus maju!!! Senang bisa mencetak gol pertama saya musim ini, terima kasih dukungannya di laga tandang yang jauh dari rumah Semeton," tulis Jens Raven di Instagram, Selasa (20/10/2026).

Gol pertama Jens Raven untuk Bali United musim ini datang pada menit ke-90+9. Penyerang 21 tahun tersebut menerima umpan Marko Dugandzic dan diselesaikannya dengan tendangan kaki kanan.

Di laga tersebut, Raven masuk menit ke-84 menggantikan Ricky Fajrin. Melansir I League, pemain berdarah Yogyakarta tersebut, bermain efektif dengan hanya melepaskan satu tendangan yang langsung berbuah gol.

Kemampuannya dalam mencetak gol menjadi bukti bahwa Raven memiliki kualitas untuk menjadi penyerang tajam Bali United. Tentu, dia harus diberikan banyak menit bermain.