Dewa United Bidik Puncak Klasemen, Osmar Loss Targetkan Tiga Poin saat Menjamu Persijap

JawaPos.com - Dewa United Banten FC membidik kemenangan saat menjamu Persijap Jepara pada pekan keenam BRI Super League 2026/27.

Pertandingan yang berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Selasa (20/10) pukul 19.00 WIB, menjadi kesempatan bagi Banten Warriors melanjutkan tren positif sekaligus membuka peluang merebut puncak klasemen.

Pelatih Dewa United Osmar Loss menegaskan, timnya mengincar tiga poin dalam pertandingan tersebut.

Hasil maksimal dibutuhkan agar Dewa United tetap bersaing di papan atas setelah menunjukkan performa cukup konsisten pada lima laga awal musim ini.

Dewa United saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 11 poin hasil tiga kemenangan dan dua kali imbang.

Tambahan tiga poin di kandang akan memperbesar peluang tim asal Banten tersebut untuk mengudeta posisi teratas.

Osmar mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana.

Waktu yang tersedia dimanfaatkan untuk memulihkan kebugaran pemain sekaligus mematangkan strategi menghadapi Persijap.