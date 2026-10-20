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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.58 WIB

Jelang Bhayangkara FC vs PSIM, Wahyu Subo Seto Minta Rekan Setim Fokus Amankan Kemenangan

Gelandang Bhyangkara FC Wahyu Subo Seto. (BFC) - Image

Gelandang Bhyangkara FC Wahyu Subo Seto. (BFC)

JawaPos.com - Bhayangkara FC tak ingin kehilangan poin saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027.

Gelandang andalan The Guardians of Saburai Wahyu Subo Seto mengingatkan rekan-rekannya agar tetap fokus dan tak meremehkan lawan dalam pertandingan di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (20/10).

Pemain yang akrab disapa Subo tersebut menilai PSIM tetap menjadi lawan berbahaya meski sedang menghadapi situasi sulit.

Menurut dia, kondisi itu justru bisa membuat Laskar Mataram tampil lebih termotivasi untuk bangkit dan memberikan perlawanan maksimal.

Karena itu, Bhayangkara FC tidak boleh terlena dengan keadaan calon lawannya.

Wahyu Subo Seto meminta seluruh pemain menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan agar target kemenangan di kandang sendiri bisa tercapai.

"Untuk dari pemain, yang kita perlukan hanya fokus di pertandingan besok dan jangan pernah meremehkan lawan, karena PSIM sekarang di masa sulit. Jadi, itu yang membuat mereka akan bekerja keras," ujar Subo.

Bagi Bhayangkara FC, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk mengamankan poin penuh sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Dukungan publik Bandar Lampung diharapkan bisa menjadi tambahan motivasi bagi tim untuk tampil maksimal sejak menit awal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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