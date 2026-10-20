PSIM Yogyakarta Sedang Terpuruk, Bhayangkara FC Pantang Meremehkan Laskar Mataram!

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC tak ingin kehilangan poin saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan keenam BRI Super League 2026/27.

Meski tim tamu sedang mengalami tren negatif, The Guardians tetap menaruh kewaspadaan tinggi terhadap kekuatan Laskar Mataram.

Pertandingan Bhayangkara FC melawan PSIM Yogyakarta dijadwalkan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (20/10/2026), pukul 19.00 WIB.

Bermain di kandang sendiri, Bhayangkara FC membidik kemenangan untuk menjaga persaingan di kompetisi musim ini.

PSIM Yogyakarta datang dengan modal kurang meyakinkan setelah menelan empat kekalahan beruntun.

Tim berjuluk Laskar Mataram itu kalah 1-2 dari PSM Makassar, kemudian dibantai Persija Jakarta dengan skor 0-4.

Hasil negatif berlanjut ketika PSIM menyerah 1-2 dari Madura United dan kalah tipis 0-1 saat menghadapi Persebaya Surabaya.

Rentetan hasil tersebut membuat PSIM harus segera menemukan kembali permainan terbaiknya.