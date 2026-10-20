Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.42 WIB

PSIM Yogyakarta Sedang Terpuruk, Bhayangkara FC Pantang Meremehkan Laskar Mataram!

Laga PSIM Vs PSM digelar tanpa penonton di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10). (Istimewa) - Image

Laga PSIM Vs PSM digelar tanpa penonton di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC tak ingin kehilangan poin saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan keenam BRI Super League 2026/27.

Meski tim tamu sedang mengalami tren negatif, The Guardians tetap menaruh kewaspadaan tinggi terhadap kekuatan Laskar Mataram.

Pertandingan Bhayangkara FC melawan PSIM Yogyakarta dijadwalkan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (20/10/2026), pukul 19.00 WIB.

Bermain di kandang sendiri, Bhayangkara FC membidik kemenangan untuk menjaga persaingan di kompetisi musim ini.

PSIM Yogyakarta datang dengan modal kurang meyakinkan setelah menelan empat kekalahan beruntun.

Tim berjuluk Laskar Mataram itu kalah 1-2 dari PSM Makassar, kemudian dibantai Persija Jakarta dengan skor 0-4.

Hasil negatif berlanjut ketika PSIM menyerah 1-2 dari Madura United dan kalah tipis 0-1 saat menghadapi Persebaya Surabaya.

Rentetan hasil tersebut membuat PSIM harus segera menemukan kembali permainan terbaiknya.

Meski demikian, Bhayangkara FC tidak ingin menjadikan kondisi lawan sebagai alasan untuk menganggap pertandingan akan berjalan mudah.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PSIM Yogyakarta Tak Gentar Hadapi Bhayangkara FC, Guntur Siapkan Misi Curi Poin di Lampung - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIM Yogyakarta Tak Gentar Hadapi Bhayangkara FC, Guntur Siapkan Misi Curi Poin di Lampung

Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.42 WIB

Bhayangkara FC Waspadai PSIM Yogyakarta, Oscar Bruzon Tak Mau Anak Asuhnya Kehilangan Poin Lagi - Image
Sepak Bola Indonesia

Bhayangkara FC Waspadai PSIM Yogyakarta, Oscar Bruzon Tak Mau Anak Asuhnya Kehilangan Poin Lagi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.28 WIB

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSIM di BRI Super League: Tuan Rumah Lebih Diunggulkan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSIM di BRI Super League: Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Selasa, 20 Oktober 2026 | 14.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore