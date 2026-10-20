PSIM Yogyakarta Tak Gentar Hadapi Bhayangkara FC, Guntur Siapkan Misi Curi Poin di Lampung

PSIM Yogyakarta bertekad bangkit dari tren negatif saat menghadapi Bhayangkara FC, laga penting di BRI Super League 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com – PSIM Yogyakarta bertekad bangkit dari tren negatif saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keenam BRI Super League 2026/27.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (20/10/2026) pukul 19.00 WIB, menjadi kesempatan bagi Laskar Mataram untuk kembali meraih poin.
PSIM datang dengan kondisi yang belum ideal setelah gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan pertama.
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Dari rangkaian laga tersebut, tim berjuluk Laskar Mataram itu hanya mampu mencatatkan satu hasil imbang dan menelan empat kekalahan beruntun.
Hasil tersebut membuat manajemen PSIM memutuskan berpisah dengan pelatih kepala Jean-Paul van Gastel.
Untuk sementara, kendali tim dipercayakan kepada caretaker Guntur Cahyo Utomo yang langsung menghadapi tantangan berat dalam pertandingan tandang kali ini.
Pasalnya, Bhayangkara FC menjadi salah satu tim yang belum tersentuh kekalahan hingga pekan kelima.
The Guardians mengoleksi satu kemenangan dan empat hasil imbang. Catatan tersebut menunjukkan bahwa tuan rumah bukan lawan yang mudah untuk dihadapi, terlebih saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri.
Meski demikian, Guntur menegaskan bahwa perubahan situasi di dalam tim tidak mengurangi komitmen para pemain untuk tampil maksimal. Ia ingin PSIM tetap fokus mempersiapkan diri dan berusaha membawa pulang poin dari Bandar Lampung.
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