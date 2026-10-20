Sergio Castel Bikin Persib Kesulitan di Depan Bobotoh, Striker Persik Ungkap Perasaan Spesial!

Sergio Castel mengaku bangga dengan perjuangan Persik Kediri saat menghadapi Persib Bandung pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (18/10). (Persik)
JawaPos.com - Sergio Castel mengaku senang Persik Kediri mampu menyulitkan Persib Bandung meski harus menelan kekalahan tipis 0-1 pada pekan kelima Super League 2026/2027.
Pertandingan itu berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10).
Striker asal Spanyol itu menikmati pertandingan ketat sekaligus merasakan kembali atmosfer dukungan ribuan Bobotoh yang pernah mengidolakannya.
Pertandingan tersebut menjadi pengalaman emosional bagi Sergio Castel yang sempat memperkuat Persib Bandung pada paruh kedua musim lalu.
Meski kini datang sebagai pemain lawan, penyerang berusia 31 tahun itu tetap menyimpan kenangan indah bersama klub berjuluk Maung Bandung tersebut.
Namun, nostalgia bukan satu-satunya cerita menarik dari pertandingan tersebut karena Sergio Castel juga menunjukkan kebanggaannya terhadap perjuangan Persik Kediri.
Macan Putih dinilainya mampu memberikan perlawanan sengit hingga memaksa tuan rumah bekerja keras untuk mengamankan kemenangan.
Kekalahan dengan selisih satu gol memang belum memberikan hasil sesuai harapan Persik Kediri dalam lawatannya ke Kabupaten Bandung.
Akan tetapi, keberanian para pemain menghadapi skuad bertabur kualitas milik Persib Bandung menjadi hal positif yang disoroti Sergio Castel.
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Jawa Pos
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