Bhayangkara FC Waspadai PSIM Yogyakarta, Oscar Bruzon Tak Mau Anak Asuhnya Kehilangan Poin Lagi

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC tak ingin kehilangan poin saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan keenam BRI Super League 2026/27.

Pelatih Oscar Bruzon meminta anak asuhnya tetap waspada meski tim tamu sedang menghadapi situasi yang kurang ideal.

Pertandingan Bhayangkara FC vs PSIM Yogyakarta akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (20/10) pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi The Guardians of Saburai untuk memperbaiki konsistensi sekaligus memaksimalkan keuntungan bermain di kandang sendiri.

PSIM datang dengan perubahan di kursi kepelatihan setelah berpisah dengan Jean-Paul van Gastel. Untuk sementara, Laskar Mataram ditangani caretaker Guntur Cahyo Utomo.

Tim tamu juga kehilangan bek kiri asing Ondrej Rudzan yang harus absen karena urusan keluarga. Meski memiliki sejumlah kendala, Bruzon menilai kondisi tersebut justru membuat PSIM berpotensi tampil lebih berbahaya.

Pelatih asal Spanyol itu mengingatkan para pemain Bhayangkara FC agar tidak terlena dengan situasi lawan. Menurutnya, tim yang sedang mengalami periode sulit biasanya memiliki motivasi lebih besar untuk segera bangkit.

"Ketika Anda bermain melawan tim yang sedang melalui periode sulit, itu sangat berbahaya karena mereka akan berusaha membalikkan keadaan. Jadi, full respek kepada rival kami dan kami tahu besok akan menjadi pertandingan yang sulit," ujar Bruzon.

Di sisi lain, Bhayangkara FC juga tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Matias Ocampo dan Oscar Brenes dipastikan absen sehingga tim pelatih harus menyiapkan alternatif untuk menjaga keseimbangan permainan.