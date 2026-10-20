Kekalahan Pertama Persija di Super League 2026/2027, Pelajaran Berharga dari Persita 

JawaPos.com - Persija Jakarta harus menjadikan kekalahan dari Persita Tangerang sebagai bahan evaluasi setelah catatan sempurna mereka di awal BRI Super League 2026/2027 terhenti. Macan Kemayoran takluk dengan skor 2-3 saat bertandang ke Banten International Stadium (BIS), Serang, Sabtu (17/10).

Hasil tersebut cukup mengejutkan jika melihat statistik pertandingan. Persija tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 76 persen. Tim besutan Shin Tae-yong itu juga melepaskan 21 tembakan, dengan 10 di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Sementara itu, Persita hanya mencatatkan delapan tembakan dan lima di antaranya tepat sasaran. Meski kalah dalam penguasaan bola dan jumlah percobaan, Pendekar Cisadane mampu memanfaatkan peluang dengan lebih efektif untuk mengamankan kemenangan.

Situasi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Persija. Dominasi permainan dan banyaknya peluang belum cukup jika tidak diiringi penyelesaian akhir yang maksimal.

Ketika kesempatan mencetak gol terbuka, para pemain harus mampu mengambil keputusan dengan lebih tepat agar usaha membangun serangan tidak berakhir sia-sia.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menyadari timnya tidak bisa terus mengandalkan keberuntungan untuk meraih hasil positif. Menurutnya, kerja keras tetap menjadi kunci agar Persija bisa lebih tajam ketika mendapatkan peluang di depan gawang.

“Dari hari ke hari, saya percaya bahwa keberuntungan tidak akan selalu memihak kami di setiap laga. Untuk hari ini, saya merasa kami kurang beruntung dalam mencetak gol. Tentu saja, kami harus berusaha lebih keras lagi agar keberuntungan mencetak gol itu datang,” ujar Shin Tae-yong.

Kekalahan dari Persita juga menjadi pengingat bahwa persaingan di BRI Super League akan semakin menantang. Seiring berjalannya kompetisi, setiap lawan tentu akan mempelajari cara bermain Persija untuk mencari celah dan meredam kekuatan tim ibu kota tersebut.

Shin pun meminta para pemainnya melakukan introspeksi dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Persija tidak hanya perlu membenahi ketajaman di lini depan, tetapi juga harus siap menghadapi berbagai strategi yang mungkin diterapkan lawan pada pertandingan selanjutnya.