Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.04 WIB

Persik Kediri Gagal Curi Poin di Markas Persib, Marcos Reina Soroti Mentalitas Pemain

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina. (Persik) - Image

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina. (Persik)

JawaPos.com - Persik Kediri harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor tipis 0-1 pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Meski gagal membawa pulang poin, pelatih Persik Marcos Reina tetap bangga dengan penampilan anak asuhnya di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10) malam.

Menurut Marcos Reina, Persik mampu memberikan perlawanan sengit dan membuat Persib tidak mudah meraih kemenangan.

Dia menilai para pemain sudah menjalankan persiapan dengan baik dan menunjukkan permainan yang layak mendapat apresiasi, meski hasil akhir belum berpihak kepada tim berjuluk Macan Putih tersebut.

Kekalahan Persik ditentukan oleh gol sundulan Julio Cesar pada menit ke-78.

Gol itu menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat, sekaligus menggagalkan upaya Kiko Carneiro dan rekan-rekannya untuk mencuri poin dari kandang Persib.

"Ya, pertama, saya sangat bangga dengan para pemain dan tim Persik Kediri. Karena mereka bermain luar biasa di Bandung," ucap Marcos Reina.

"Kami tetap bangga, meski kalah. Saya akui tidak mudah untuk melawan tim sekelas Persib Bandung dengan cara yang kita lakukan," Sambung dia.

Pelatih asal Spanyol itu juga mengakui kualitas Julio Cesar yang berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa Persib unggul.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Madura United vs Persib Bandung: Ujian Berat di Pamelingan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Madura United vs Persib Bandung: Ujian Berat di Pamelingan

Selasa, 20 Oktober 2026 | 14.25 WIB

Igor Tolic Akui Persib Bandung Susah Payah Kalahkan Persik Kediri - Image
Sepak Bola Indonesia

Igor Tolic Akui Persib Bandung Susah Payah Kalahkan Persik Kediri

Senin, 19 Oktober 2026 | 22.04 WIB

Manajemen Persib Bandung Bertemu Delegasi Kamerun Bahas Kolaborasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Manajemen Persib Bandung Bertemu Delegasi Kamerun Bahas Kolaborasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 21.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore