Persik Kediri Gagal Curi Poin di Markas Persib, Marcos Reina Soroti Mentalitas Pemain

JawaPos.com - Persik Kediri harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor tipis 0-1 pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Meski gagal membawa pulang poin, pelatih Persik Marcos Reina tetap bangga dengan penampilan anak asuhnya di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10) malam.

Menurut Marcos Reina, Persik mampu memberikan perlawanan sengit dan membuat Persib tidak mudah meraih kemenangan.

Dia menilai para pemain sudah menjalankan persiapan dengan baik dan menunjukkan permainan yang layak mendapat apresiasi, meski hasil akhir belum berpihak kepada tim berjuluk Macan Putih tersebut.

Kekalahan Persik ditentukan oleh gol sundulan Julio Cesar pada menit ke-78.

Gol itu menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat, sekaligus menggagalkan upaya Kiko Carneiro dan rekan-rekannya untuk mencuri poin dari kandang Persib.

"Ya, pertama, saya sangat bangga dengan para pemain dan tim Persik Kediri. Karena mereka bermain luar biasa di Bandung," ucap Marcos Reina.

"Kami tetap bangga, meski kalah. Saya akui tidak mudah untuk melawan tim sekelas Persib Bandung dengan cara yang kita lakukan," Sambung dia.