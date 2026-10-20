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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.36 WIB

Paulo Ricardo Bawa Garudayaksa FC Bangkit, Kesabaran Jadi Kunci Kalahkan Arema FC

Paulo Ricardo tampil solid saat Garudayaksa FC mengalahkan Arema FC 3-1 dan meraih kemenangan perdana. (Istimewa) - Image

Paulo Ricardo tampil solid saat Garudayaksa FC mengalahkan Arema FC 3-1 dan meraih kemenangan perdana. (Istimewa)

JawaPos.com - Garudayaksa FC akhirnya meraih kemenangan perdana di BRI Super League 2026/27 dengan menundukkan Arema FC 3-1 di Stadion Pakansari, Bogor, akhir pekan lalu.

Kemenangan tim berjuluk Naga Jawa tersebut tidak lepas dari penampilan solid Paulo Ricardo di lini belakang.

Bek asal Brasil itu tampil impresif sepanjang pertandingan hingga dinobatkan sebagai Player of the Match.

Penghargaan tersebut menjadi pelengkap kebahagiaan Paulo Ricardo setelah Garudayaksa FC berhasil mengamankan tiga poin.

Dia pun memilih membagikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras sejak awal musim.

Menurut Paulo Ricardo, kemenangan ini terasa istimewa karena seluruh anggota tim pantas mendapatkan hasil positif setelah melalui pertandingan-pertandingan sebelumnya.

"Perasaan terbaik dalam sepak bola adalah meraih kemenangan. Saya merasa sangat bahagia, khususnya untuk para pemain," ungkap Paulo Ricardo.

"Mereka berada di sini sejak awal, jadi mereka layak mendapatkannya. Semua orang layak mendapatkan kemenangan ini," imbuh dia.

Hasil melawan Arema FC juga menunjukkan kemampuan Garudayaksa FC untuk bangkit dalam situasi sulit.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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