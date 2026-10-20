Istri Cetak Gol untuk Persija Women, Takumu Nishihara Terpacu Bawa Persiba Raih Kemenangan

JawaPos.com - Penyerang Persiba Balikpapan Takumu Nishihara bangga melihat sang istri, Saki Nishihara, mencetak gol untuk Persija Women pada pekan pertama Indonesia Women's League 2026/27.

Momen tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Takumu sekaligus motivasi tambahan untuk tampil lebih baik bersama Persiba.

Saki mencetak gol saat Persija Women menghadapi FC Bekasi City Women di Stadion Madya GBK, Jakarta, Minggu (18/10) malam WIB.

Gol tersebut menjadi catatan manis dalam awal perjalanan bersama tim berjuluk Macan Kemayoran itu pada musim ini.

Sayangnya, Takumu tidak bisa menyaksikan langsung penampilan sang istri.

Saat Saki menjalani pertandingan, penyerang asal Jepang tersebut sedang mengikuti rapat tim di Mes Persiba, Kota Solo.

Meski begitu, Takumu tetap menyempatkan diri melihat gol Saki setelah rapat selesai.

Dia mengaku senang sekaligus bangga dengan pencapaian istrinya, meski tidak berada di lokasi pertandingan.