Istri Cetak Gol untuk Persija Women, Takumu Nishihara Terpacu Bawa Persiba Raih Kemenangan

Takumu Nishihara bangga melihat istri, Saki, cetak gol di Liga Wanita. (Istimewa)
JawaPos.com - Penyerang Persiba Balikpapan Takumu Nishihara bangga melihat sang istri, Saki Nishihara, mencetak gol untuk Persija Women pada pekan pertama Indonesia Women's League 2026/27.
Momen tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Takumu sekaligus motivasi tambahan untuk tampil lebih baik bersama Persiba.
Saki mencetak gol saat Persija Women menghadapi FC Bekasi City Women di Stadion Madya GBK, Jakarta, Minggu (18/10) malam WIB.
Baca Juga:Prediksi Skor Sabah FK vs Dortmund di Liga Champions: Rekor Kandang Tuan Rumah Jadi Ancaman
Gol tersebut menjadi catatan manis dalam awal perjalanan bersama tim berjuluk Macan Kemayoran itu pada musim ini.
Sayangnya, Takumu tidak bisa menyaksikan langsung penampilan sang istri.
Saat Saki menjalani pertandingan, penyerang asal Jepang tersebut sedang mengikuti rapat tim di Mes Persiba, Kota Solo.
Baca Juga:Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Meski begitu, Takumu tetap menyempatkan diri melihat gol Saki setelah rapat selesai.
Dia mengaku senang sekaligus bangga dengan pencapaian istrinya, meski tidak berada di lokasi pertandingan.
"Sayangnya, saat itu saya sedang rapat tim. Namun, setelah rapat, saya melihat golnya dan merasa sangat senang," ungkap Takumu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022