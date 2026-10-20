Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 13.47 WIB

Istri Cetak Gol untuk Persija Women, Takumu Nishihara Terpacu Bawa Persiba Raih Kemenangan

Takumu Nishihara bangga melihat istri, Saki, cetak gol di Liga Wanita. (Istimewa) - Image

Takumu Nishihara bangga melihat istri, Saki, cetak gol di Liga Wanita. (Istimewa)

JawaPos.com - Penyerang Persiba Balikpapan Takumu Nishihara bangga melihat sang istri, Saki Nishihara, mencetak gol untuk Persija Women pada pekan pertama Indonesia Women's League 2026/27.

Momen tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Takumu sekaligus motivasi tambahan untuk tampil lebih baik bersama Persiba.

Saki mencetak gol saat Persija Women menghadapi FC Bekasi City Women di Stadion Madya GBK, Jakarta, Minggu (18/10) malam WIB.

Gol tersebut menjadi catatan manis dalam awal perjalanan bersama tim berjuluk Macan Kemayoran itu pada musim ini.

Sayangnya, Takumu tidak bisa menyaksikan langsung penampilan sang istri.

Saat Saki menjalani pertandingan, penyerang asal Jepang tersebut sedang mengikuti rapat tim di Mes Persiba, Kota Solo.

Meski begitu, Takumu tetap menyempatkan diri melihat gol Saki setelah rapat selesai.

Dia mengaku senang sekaligus bangga dengan pencapaian istrinya, meski tidak berada di lokasi pertandingan.

"Sayangnya, saat itu saya sedang rapat tim. Namun, setelah rapat, saya melihat golnya dan merasa sangat senang," ungkap Takumu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Era Sudirman Berakhir, Persiba Balikpapan Dipimpin Karteker Yus Arfandy - Image
Sepak Bola Indonesia

Era Sudirman Berakhir, Persiba Balikpapan Dipimpin Karteker Yus Arfandy

Kamis, 15 Oktober 2026 | 14.00 WIB

5 Laga Tanpa Kemenangan, Bryan Cesar Desak Persiba Balikpapan Segera Berbenah - Image
Sepak Bola Indonesia

5 Laga Tanpa Kemenangan, Bryan Cesar Desak Persiba Balikpapan Segera Berbenah

Selasa, 13 Oktober 2026 | 14.32 WIB

Barito Putera Akhiri Tren Negatif, Murilo Mendes Ungkap Kunci Kemenangan atas Persiba - Image
Sepak Bola Indonesia

Barito Putera Akhiri Tren Negatif, Murilo Mendes Ungkap Kunci Kemenangan atas Persiba

Selasa, 13 Oktober 2026 | 14.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore