PSPS Pekanbaru Torehkan Lima Kemenangan Beruntun, Akhyar Ilyas Minta Pemain Tetap Membumi

PSPS Pekanbaru mencatatkan lima kemenangan beruntun di Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - PSPS Pekanbaru menunjukkan performa impresif di Pegadaian Championship 2026/27 dengan mencatatkan lima kemenangan beruntun hingga pekan keenam.
Catatan itu membuat PSPS Pekanbaru semakin percaya diri dalam persaingan Grup A.
Tim asal Riau tersebut justru terus melaju setelah sempat mengawali musim dengan hasil kurang memuaskan.
Lima kemenangan beruntun PSPS dimulai saat menundukkan Persiku Kudus dengan skor 4-1.
Setelah itu, mereka berhasil mengatasi perlawanan PSMS Medan dengan kemenangan 2-1 dan mengamankan tiga poin ketika menghadapi Semen Padang lewat skor tipis 1-0.
Tren positif tersebut berlanjut saat PSPS mengalahkan Sumsel United 2-1.
Terbaru, Andik Rendika Rama dan kawan-kawan kembali meraih kemenangan dengan skor yang sama ketika menghadapi Persiraja Banda Aceh.
Hasil tersebut menjadi bukti kebangkitan PSPS setelah mengawali kompetisi dengan kekalahan 1-2 dari PSIS Semarang.
Mereka mampu memperbaiki performa dan menjaga konsistensi hingga akhirnya menguasai persaingan di papan atas Grup A.
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Jawa Pos
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