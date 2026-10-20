Deltras FC Kembali Kehilangan Pemain akibat Kartu Merah, Leonard Tupamahu Beri Peringatan

Pelatih Deltras FC Leonard Tupamahu meminta tim lebih disiplin. (Istimewa)
JawaPos.com - Deltras FC kembali mendapat sorotan setelah dua pertandingan beruntun di Pegadaian Championship 2026/27 harus dijalani dengan 10 pemain.
Pelatih Leonard Tupamahu pun meminta anak asuhnya lebih mampu mengendalikan emosi dan menjaga kedisiplinan agar kejadian serupa tidak terulang.
The Lobster menerima kartu merah saat menghadapi Persela Lamongan pada pekan lalu dan ketika menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Delta, Minggu (18/10).
Bermain dengan jumlah pemain yang tidak lengkap membuat Deltras FC kesulitan mengamankan kemenangan dalam kedua pertandingan tersebut.
Saat bertandang ke markas Persela di Stadion Surajaya, Deltras FC harus kehilangan Ananta Krisna yang mendapat kartu merah pada menit ke-37. Pertandingan itu berakhir dengan skor 1-1.
Situasi serupa kembali terjadi ketika Deltras FC menjamu Persis Solo. Kali ini, Shulton Fajar diusir wasit pada menit ke-22.
Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal pertandingan, The Lobster mampu mencetak tiga gol.
Namun, mereka gagal mempertahankan keunggulan dan harus puas dengan hasil imbang 3-3.
Leonard mengakui bahwa dua pertandingan terakhir menjadi ujian berat bagi timnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022