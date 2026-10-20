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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 13.11 WIB

Deltras FC Kembali Kehilangan Pemain akibat Kartu Merah, Leonard Tupamahu Beri Peringatan

Pelatih Deltras FC&nbsp;Leonard Tupamahu meminta tim lebih disiplin. (Istimewa) - Image

Pelatih Deltras FC&nbsp;Leonard Tupamahu meminta tim lebih disiplin. (Istimewa)

JawaPos.com - Deltras FC kembali mendapat sorotan setelah dua pertandingan beruntun di Pegadaian Championship 2026/27 harus dijalani dengan 10 pemain.

Pelatih Leonard Tupamahu pun meminta anak asuhnya lebih mampu mengendalikan emosi dan menjaga kedisiplinan agar kejadian serupa tidak terulang.

The Lobster menerima kartu merah saat menghadapi Persela Lamongan pada pekan lalu dan ketika menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Delta, Minggu (18/10).

Bermain dengan jumlah pemain yang tidak lengkap membuat Deltras FC kesulitan mengamankan kemenangan dalam kedua pertandingan tersebut.

Saat bertandang ke markas Persela di Stadion Surajaya, Deltras FC harus kehilangan Ananta Krisna yang mendapat kartu merah pada menit ke-37. Pertandingan itu berakhir dengan skor 1-1.

Situasi serupa kembali terjadi ketika Deltras FC menjamu Persis Solo. Kali ini, Shulton Fajar diusir wasit pada menit ke-22.

Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal pertandingan, The Lobster mampu mencetak tiga gol.

Namun, mereka gagal mempertahankan keunggulan dan harus puas dengan hasil imbang 3-3.

Leonard mengakui bahwa dua pertandingan terakhir menjadi ujian berat bagi timnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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