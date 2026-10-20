Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 13.04 WIB

Deltras FC Belum Terkalahkan, Rotasi Jadi Kunci The Lobster Puncaki Klasemen

Deltras FC tak terkalahkan di Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa) - Image

Deltras FC tak terkalahkan di Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - Deltras FC Sidoarjo menunjukkan performa konsisten pada enam pekan awal Pegadaian Championship 2026/27.

The Lobster menjadi satu dari dua tim yang belum menelan kekalahan hingga pekan keenam, bersama Kendal Tornado FC.

Dari enam pertandingan yang telah dijalani, Deltras FC mengoleksi 14 poin berkat empat kemenangan dan dua hasil imbang.

Catatan tersebut membawa tim asuhan Leonard Tupamahu ke puncak klasemen sementara, unggul satu poin dari Kendal Tornado FC yang berada di posisi kedua dengan 13 poin.

Konsistensi Deltras FC tidak terlepas dari strategi Leonard dalam mengelola skuad.

Pelatih berusia 42 tahun itu memberikan kesempatan kepada seluruh pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka.

Rotasi menjadi salah satu cara yang diterapkan agar setiap pemain tetap siap ketika dibutuhkan dalam pertandingan.

Leonard menegaskan bahwa dirinya tidak ingin bergantung kepada satu atau dua pemain saja.

Menurut dia, pemain muda maupun senior memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kepercayaan di lapangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Deltras vs Persis Solo di Championship: Ujian Berat Laskar Sambernyawa - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Deltras vs Persis Solo di Championship: Ujian Berat Laskar Sambernyawa

Minggu, 18 Oktober 2026 | 20.35 WIB

Deltras FC Perkenalkan Sepak Bola ke Sekolah-Sekolah di Sidoarjo - Image
Sepak Bola Indonesia

Deltras FC Perkenalkan Sepak Bola ke Sekolah-Sekolah di Sidoarjo

Minggu, 18 Oktober 2026 | 05.01 WIB

Pimpin Klasemen Grup B Pegadaian Championship, Deltras FC Waspadai Ancaman Kebangkitan Persis Solo - Image
Sepak Bola Indonesia

Pimpin Klasemen Grup B Pegadaian Championship, Deltras FC Waspadai Ancaman Kebangkitan Persis Solo

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore