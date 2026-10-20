Deltras FC Belum Terkalahkan, Rotasi Jadi Kunci The Lobster Puncaki Klasemen

Deltras FC tak terkalahkan di Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Deltras FC Sidoarjo menunjukkan performa konsisten pada enam pekan awal Pegadaian Championship 2026/27.
The Lobster menjadi satu dari dua tim yang belum menelan kekalahan hingga pekan keenam, bersama Kendal Tornado FC.
Dari enam pertandingan yang telah dijalani, Deltras FC mengoleksi 14 poin berkat empat kemenangan dan dua hasil imbang.
Catatan tersebut membawa tim asuhan Leonard Tupamahu ke puncak klasemen sementara, unggul satu poin dari Kendal Tornado FC yang berada di posisi kedua dengan 13 poin.
Konsistensi Deltras FC tidak terlepas dari strategi Leonard dalam mengelola skuad.
Pelatih berusia 42 tahun itu memberikan kesempatan kepada seluruh pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka.
Rotasi menjadi salah satu cara yang diterapkan agar setiap pemain tetap siap ketika dibutuhkan dalam pertandingan.
Leonard menegaskan bahwa dirinya tidak ingin bergantung kepada satu atau dua pemain saja.
Menurut dia, pemain muda maupun senior memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kepercayaan di lapangan.
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