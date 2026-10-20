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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 12.41 WIB

Persita Tundukkan Persija, Pablo Ganet Ungkap Rahasia Kemenangan Pendekar Cisadane

Skuad Persita Tangerang. (Istimewa) - Image

Skuad Persita Tangerang. (Istimewa)

JawaPos.com - Persita Tangerang sukses mengamankan tiga poin penting setelah mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 3-2 pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Gelandang Pablo Ganet menyebut konsistensi permainan dan kerja keras seluruh pemain menjadi kunci kemenangan Pendekar Cisadane atas salah satu tim besar tersebut.

Pertandingan yang berlangsung di Banten International Stadium, Banten, Sabtu (17/10) malam WIB, berjalan ketat sejak awal.

Persita mampu membuka keunggulan lebih dulu dan akhirnya memastikan kemenangan melalui gol dramatis pada masa injury time.

Luquinhas membawa Persita unggul ketika pertandingan baru berjalan empat menit.

Namun, Persija mampu menyamakan kedudukan melalui Fabio Calonego pada menit ke-17. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persita kembali menunjukkan daya saingnya.

Rayco Rodriguez mencetak gol pada menit ke-60 untuk membawa tuan rumah unggul 2-1.

Persija kemudian mendapatkan peluang menyamakan kedudukan melalui penalti Alexander Jeremejeff pada menit ke-73.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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