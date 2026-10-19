Jadwal Pekan Keenam Super League 2026/2027: Mulai Besok! Ada Big Match Persija vs Arema

Persija siap menghadapi Arema FC dalam lanjutan Super League musim ini. (Persija Jakarta) JawaPos.com - Pertandingan pekan keenam kompetisi Super League 2026/2027 akan berlangsung mulai Selasa (20/10) besok hingga Kamis (22/10). Terdapat pertandingan big match yang mempertemukan Persija Jakarta versus Arema FC pada pekan keenam.

Duel Persija vs Arema FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) pukul 19.00 WIB. Macan Kemayoran - julukan Persija - terpaksa bermain di sana karena tidak bisa memakai venue utama mereka di Jakarta.

Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, dijadwalkan menjadi lokasi konser. Sementara Jakarta International Stadium (JIS) sedang menjalani perawatan pasca gelaran konser.

Pertandingan tersebut menjadi laga penting bagi kedua tim setelah kompak menelan kekalahan pada pekan kelima. Persija kalah 2-3 dari Persita Tangerang setelah mencatat empat kemenangan beruntun, sedangkan Arema FC dikalahkan tim promosi Garudayaksa FC 1-3.

Maka itu, pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persija maupun Arema FC untuk bangkit sekaligus memperbaiki hasil pertandingan. Hasil kemenangan tentu menjadi target utama bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga jarak poin dari para pesaing terdekatnya.

Saat ini, Persija masih memimpin klasemen Super League dengan koleksi 12 poin. Sedangkan Arema FC menempati posisi ke-10 dengan enam poin.

Laga Pekan Ke-6 Dimulai Besok Rangkaian pertandingan pekan keenam Super League akan dimulai Selasa (20/10) besok dengan memainkan tiga pertandingan. Pertandingan antara Isenmulang Kalteng FC kontra Java United menjadi laga pemuka pekan keenam di Stadion Maguwoharjo, dengan kick-off pukul 15.30 WIB.