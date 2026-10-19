Manajemen Persib Bandung Bertemu Delegasi Kamerun Bahas Kolaborasi

JawaPos.com - Manajemen Persib Bandung menerima kunjungan delegasi Kamerun di Graha Persib, Senin (19/10).

Pertemuan tersebut menjadi ajang pertukaran pandangan mengenai pembinaan pemain muda dan pengembangan talenta sepak bola, termasuk peluang kolaborasi di masa mendatang.

Delegasi Kamerun yang hadir terdiri dari Megang Nguelayi Caroline Christiane selaku CEO Mind Thrust Consulting, Dele Gael Severin sebagai Partner in Indonesia Mind Thrust Consulting, Patrick Andela Ongodo Charly selaku Vice President sekaligus Founding Member ACDDS, Massop Miriam Larissa sebagai President ACDDS, Tsa Ondoua Gabriel Marie selaku Vice President sekaligus Founding Member ACDDS, serta Tchouta Serge Bertin.

Kedatangan mereka disambut hangat oleh Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, bersama VP Commercial Budi Ulia, Head of Communications Adhi Pratama, Head of Brand and Community Giovitano, Technical Liaison Manager Aun Rahman, serta Sporting Secretary Mayang Alya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi untuk saling mengenal dan memahami pendekatan masing-masing pihak dalam mengembangkan sepak bola.

"Kami menyambut baik kunjungan delegasi Kamerun ke PERSIB. Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk saling bertukar pandangan dan memperluas wawasan mengenai perkembangan sepak bola, khususnya dalam pembinaan pemain dan pengembangan talenta," kata Adhitia, dikutip dari laman resmi Persib, Senin (19/10).

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Adhitia menilai pertemuan itu sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan mengenai perkembangan sepak bola.

Dia menegaskan, pertukaran perspektif dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi klub.