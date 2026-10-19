Erick Thohir Sambut Liga Putri Indonesia 2026, Berharap Lahir Talenta Timnas

JawaPos.com – Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik bergulirnya Liga Putri Indonesia 2026. Dia berharap kompetisi tersebut mampu melahirkan pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat Timnas Putri Indonesia.

Liga Putri Indonesia 2026 resmi dibuka di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Minggu (18/10). Tiga pertandingan digelar pada pekan pertama, yakni Garudayaksa melawan Persita Tangerang, Persikad Depok menghadapi Dewa United, serta Persija Jakarta kontra FC Bekasi City.

Erick hadir langsung dalam seremoni pembukaan. Dia menegaskan bahwa sepak bola putri memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih prestasi seperti sepak bola putra.

"Kita lihat pembukaan tadi berjalan bagus, kita berikan yang terbaik, tidak ada perbedaan dengan lelaki dan perempuan. Pembukaan yang saya rasa sangat-sangat optimis. Mudah-mudahan pertandingannya berjalan baik," kata Erick, dikutip Senin (19/10).

Menurut Erick, Liga Putri Indonesia bukan sekadar kompetisi untuk memperebutkan gelar juara. Liga ini juga menjadi wadah bagi pemain untuk menambah jam terbang sekaligus membuka kesempatan bagi talenta-talenta baru agar mendapat perhatian.

Dia menilai penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan dapat membantu PSSI menemukan pemain yang sebelumnya belum terpantau.

"Menariknya, dua pertandingan awal telah memperlihatkan banyak talenta baru dari kelompok usia U-17 hingga senior yang sebelumnya tidak terpantau kini mulai bermunculan," ujarnya.

PSSI Siapkan Kompetisi Berkelanjutan

Untuk menjaga keberlangsungan kompetisi, PSSI menerapkan komitmen kontrak selama lima tahun bagi klub peserta sebelum dilakukan evaluasi secara berkala.