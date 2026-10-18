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Antara
Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.16 WIB

Lawan Persik, Marc Klok Bilang Persib Butuh Kemenangan

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Dok. Persib) - Image

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok menegaskan timnya membutuhkan kemenangan saat menjamu Persik Kediri.

Laga pekan kelima BRI Super League 2026/27 itu digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, malam ini (18/10) pukul 19.00 WIB.

Marc Klok memastikan seluruh pemain berada dalam motivasi tinggi untuk tampil maksimal.

Tambahan tiga poin di laga kandang dipandang sebagai target mutlak guna menjaga konsistensi performa tim di liga domestik.

Pada laga super league sebelumnya Maung Bandung ditahan imbang Dewa United Banten FC dengan skor 2-2.

"Kami juga sangat bersemangat untuk laga di liga, kami butuh kemenangan dan tiga poin, jadi kami sangat menantikannya," ujar Marc Klok, dikutip dari laman resmi I.League seperti dilansir dari Antara, Minggu (18/10).

Meski mengusung target menang, Klok menyadari misi tersebut tidak akan berjalan mudah.

Gelandang bernomor punggung 23 ini menaruh respek tinggi pada Persik Kediri yang selalu konsisten menampilkan filosofi permainan matang.

Persik Kediri kerap menyulitkan Persib dalam beberapa musim ke belakang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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