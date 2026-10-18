Prediksi Skor PSPS vs Persiku: Tuan Rumah Incar Tiga Poin, Tamu Siap Berikan Perlawanan

Pemain PSPS Pekanbaru, Antonio Gamaroni. (Istimewa)
JawaPos.com - PSPS Pekanbaru akan menghadapi Persiku Kudus Minggu (18/10/2026) di Stadion Kaharudin Nasition, Pekanbaru kick off 15.30 WIB pada pekan keenam Championship 2026/2027 dengan kondisi yang bertolak belakang.
PSPS datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan empat kemenangan dari lima pertandingan, sedangkan Persiku masih berusaha mencari kemenangan pertamanya musim ini.
Bermain di kandang sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen Grup Barat atau Grup A.
PSPS menunjukkan performa cukup konsisten sejak awal kompetisi. Tim berjuluk Askar Bertuah itu berhasil mengumpulkan empat kemenangan dan hanya sekali kalah dalam lima pertandingan yang sudah dijalani.
Hasil positif tersebut membuat PSPS berada di posisi teratas klasemen sementara Grup A Championship 2026/2027.
Mereka tentu ingin melanjutkan tren tersebut saat menjamu Persiku yang sedang mengalami kesulitan meraih poin.
Sebelumnya, PSPS mengawali perjalanan dengan kekalahan 1-2 saat bertandang ke markas PSIS Semarang. Namun, mereka mampu bangkit dengan mengalahkan PSM 2-1 di kandang sendiri.
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Setelah itu, PSPS kembali meraih kemenangan 1-0 saat bertandang ke markas Semen Padang. Hasil positif berlanjut ketika mereka mengalahkan Sumsel United dengan skor 2-1 di kandang lawan.
Pada pertandingan berikutnya, PSPS kembali mengamankan tiga poin setelah menang 2-1 atas Persiraja. Catatan tersebut menjadi modal penting bagi tuan rumah untuk menghadapi Persiku.
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