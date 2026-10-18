Prediksi Skor NEC vs Fortuna Sittard: Fortunezen Siap Curi Kemenangan di Goffertstadion

Fortuna Sittard berpeluang mencuri tiga poin ketika menghadapi NEC Nijmegen pada pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027 di Goffertstadion, Minggu (18/10/2026). (Instagram @oleromeny)
JawaPos.com — Prediksi skor NEC Nijmegen vs Fortuna Sittard mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dengan skor 1-2 dalam pertandingan pekan kesembilan Eredivisie 2026/2027 di Goffertstadion, Senin (19/10/2026) pukul 01.00 WIB.
Fortuna Sittard datang membawa catatan tandang impresif, sementara NEC Nijmegen menghadapi tekanan besar setelah gagal meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi.
Pertandingan ini juga menghadirkan cerita menarik bagi Kaj Sierhuis yang berkesempatan menghadapi mantan klubnya sejak meninggalkan Fortuna Sittard pada bursa transfer musim panas.
Namun, perhatian utama tertuju pada perbedaan performa kedua tim yang membuat pasukan Danny Buijs lebih diunggulkan meski bermain di kandang lawan.
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NEC Nijmegen sedang menghadapi periode sulit bersama pelatih Dick Schreuder setelah hanya mengumpulkan sembilan poin dari delapan pertandingan Eredivisie musim ini.
Mereka menempati peringkat ke-11 dengan catatan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tiga kekalahan.
Situasi tersebut semakin mengkhawatirkan karena NEC Nijmegen sudah tertinggal 11 poin dari Feyenoord yang memimpin klasemen sementara.
Ambisi bersaing di papan atas mulai mendapat tantangan serius akibat inkonsistensi penampilan sepanjang awal musim.
Dalam tujuh pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, NEC Nijmegen belum sekalipun merasakan kemenangan.
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Jawa Pos
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